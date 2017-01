Stand: 10.01.2017 16:26 Uhr

VW springt trotz Abgas-Skandal an die Weltspitze

Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen ist offenbar erstmals der größte Autobauer der Welt und damit am Konkurrenten Toyota vorbeigezogen. In den Schlagzeilen war Volkswagen in den vergangenen Monaten vor allem noch immer wegen des Abgas-Skandals. Den Verkaufszahlen hat das aber offenbar wenig geschadet: Insgesamt lieferte der Konzern mit seinen verschiedenen Marken weltweit rund 10,3 Millionen Fahrzeuge aus. Das sind 3,8 Prozent mehr als 2015. Allein die Marke Volkswagen verkaufte trotz des erlittenen Imageschadens knapp sechs Millionen Autos. Der japanische Konkurrent Toyota hat nach eigenen Angaben rund 200.000 Autos weniger verkauft. Toyota hatte Mitte Dezember die Erwartung geäußert, erst 2017 auf weltweit 10,2 Millionen verkaufte Fahrzeuge zu kommen - dies wäre nach bisheriger Schätzung noch einmal ein Plus um 1 Prozent gegenüber 2016.

Zufriedenes Fazit von Müller

"2016 war ein sehr anspruchsvolles Jahr für uns. Dennoch ist es uns gelungen, unter schwierigen Bedingungen das operative Geschäft zu stabilisieren", sagte Vorstandschef Matthias Müller. "Das stärkt dem Konzern und seinen Marken auf dem Weg in die Zukunft den Rücken." Besonders gut lief das Geschäft im Dezember mit einem weltweiten Plus von 11,8 Prozent.

Geschäft in China boomt

Die größten Zuwächse auf Jahressicht erzielte VW in China und Europa, wo die Verkaufszahlen um 12,2 beziehungsweise 4 Prozent zulegten. In Deutschland gab es fast keine Veränderungen. Hier wurden 1.292.000 Fahrzeuge an die Kunden übergeben - 2.700 mehr als im Vorjahr. Die größten Einbußen musste VW in Brasilien verkraften. Dort ging die Zahl der verkauften Autos um satte 33,9 Prozent zurück.

