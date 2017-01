Stand: 30.01.2017 11:30 Uhr

VW löst Toyota als weltgrößten Autobauer ab

Volkswagen hat Toyota als größten Autobauer der Welt überholt. Der Konzern aus Wolfsburg setzte im vergangenen Jahr 10,31 Millionen Autos ab - das sind 3,8 Prozent mehr als 2015. Bei Toyota waren es weltweit 10,17 Millionen Fahrzeuge und ein leichtes Plus von 0,2 Prozent, wie der japanische Konzern am Montag mitteilte. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass Toyota die Führung als größter Autobauer abgeben musste.

Führung deutete sich an

Im Sommer 2015 konnte VW den japanischen Autobauer schon einmal mit knappem Vorsprung von der Spitze verdrängen. Mit Bekanntwerden des Abgas-Skandals musste Volkswagen die gute Ausgangsposition allerdings wieder abgeben. Bereits im ersten Quartal 2016 hatten die Wolfsburger aber die Nase schon wieder vorn - dank starker Verkäufe in China. Dieser Trend setzte sich im Verlauf des Jahres fort: In China verkaufte Volkswagen 2016 insgesamt knapp vier Millionen Autos. Mit diesem satten Plus von 12,2 Prozent konnte das Absatz-Minus in den USA (2,6 Prozent) locker ausgeglichen werden.

