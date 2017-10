Stand: 18.10.2017 11:21 Uhr

VW-Werk Zwickau soll offenbar die E-Mobile bauen

Beim Autobauer VW stehen in den nächsten Wochen viele Entscheidungen von großer Tragweite an. Im Vorfeld der sogenannten Planungsrunde hat sich nun Bernd Osterloh geäußert. Der VW-Betriebsratschef plädiert dafür, dass die Produktion der geplanten Elektroauto-Offensive an einem Standort gebündelt werden soll. Er verweist darauf, dass so mögliche Anlaufprobleme auf diesen einen Standort begrenzt wären.

Osterloh: Vorteile für Emden und Wolfsburg

Offen ist, welcher VW-Standort diese Aufgabe übernehmen soll. Offenbar haben die Werke in Niedersachsen derzeit nicht die Nase vorn. Stattdessen gilt das VW-Werk in Zwickau (Sachsen) als möglicher Standort für den Bau der ersten neuen Elektromodelle ab dem Jahr 2019. Osterloh sieht in der möglichen Elektroauto-Produktion allerdings keinen Nachteil für die Standorte in Niedersachsen. Er verweist dazu auf mögliche Verschiebungen von Produktionsaufträgen: Die ebenfalls in Zwickau angesiedelte Passat-Produktion könnte demnach nach Emden wandern, die Fertigung des Golfs könnte nach Wolfsburg gehen. Gleichwohl betont der Betriebsratschef, dass man "noch in Berechnungen sei". Eine Entscheidung soll Mitte November feststehen.

Was wird aus dem VW-Standort Osnabrück?

Positive Signale sieht Osterloh für den Standort Osnabrück: Für das VW-Werk, dessen Auslastung derzeit schlecht ist und in dem die Produktion des Porsche Cayenne nach Gewerkschaftsangaben bald ausläuft, lägen neue Ideen vor. Vorstellbar ist demnach, dass VW ein neues Modell auf den Markt bringt, das dann in Osnabrück gefertigt werden soll. Gegenüber NDR 1 Niedersachsen kündigte Osterloh an, dass es für Osnabrück eine "vernünftige Entscheidung" geben werde.

