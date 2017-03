Stand: 17.03.2017 15:10 Uhr

VW: Geht der Patriarch?

Volkswagen-Firmenpatriarch Ferdinand Piëch will offenbar seine Anteile am Konzern verkaufen. Das berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Der 79-Jährige hält 14,7 Prozent an der Porsche SE, die über 52 Prozent der Stimmanteile am VW-Konzern verfügt. Zuletzt waren Teile der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch auf Distanz zum Patriarchen gegangen. Die Familien besitzen ein Vorkaufsrecht an den Aktien. Nach "Spiegel"-Angaben laufen bereits Verkaufsverhandlungen über die Aktien, die gut eine Milliarde Euro wert sein sollen. Piëch selbst äußerte sich gegenüber dem Blatt nicht. Die Porsche SE teilte mit, dass sie über die Verhandlungen unterrichtet wurde. Ob es zu den "Veränderungen der Aktionärsstruktur" komme, sei aktuell nicht abzusehen.

Piëch belastet Aufsichtsräte schwer

Zuletzt war Piëch in die Schlagzeilen geraten, weil er mehrere Aufsichtsräte wegen der Dieselaffäre schwer belastet hatte. Sie hätten viel früher als bekannt über mögliche Manipulationen Bescheid gewusst. Bereits im März 2015 hätten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Betriebsratschef Bernd Osterloh, den früheren IG-Metall-Chef Berthold Huber und Anteilseigner Wolfgang Porsche Hinweise darauf bekommen. Erst Mitte September 2015 war der Skandal öffentlich bekannt geworden. Weil wies die Vorwürfe zurück und sprach davon, dass Piëch "Fake News" verbreite. Der Aufsichtsrat hatte die Vorwürfe in einer gemeinsamen Stellungnahme "mit allem Nachdruck" zurückgewiesen.

