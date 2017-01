Stand: 24.01.2017 08:57 Uhr

VW: Milliardenvergleich mit US-Händlern steht

In den USA ist der milliardenschwere Vergleich zwischen Volkswagen und seinen Händlern vom zuständigen Richter abgesegnet worden. Der Kompromiss sei fair, vernünftig und angemessen, konstatierte Charles Breyer am Montag. Volkswagen hatte sich wegen der Manipulationen von Diesel-Motoren im Oktober mit den 652 Vertragshändlern in den USA auf Entschädigungszahlungen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar in bar geeinigt. Im Schnitt erhalten die Autoverkäufer etwa 1,85 Millionen Dollar (umgerechnet 1,72 Millionen Euro).

Insgesamt 1,5 Milliarden Euro für US-Händler

Hinzu kommen jedoch noch weitere Leistungen, mit denen VW die Autohäuser für Wertminderungen durch den Abgas-Skandal entschädigen soll. Insgesamt ergibt sich damit laut Gerichtsunterlagen eine Vergleichssumme von 1,6 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1,5 Milliarden Euro). VW hatte im September 2015 nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden zugegeben, in großem Stil Messwerte zum Ausstoß des Schadstoffs Stickoxid bei Dieselwagen manipuliert zu haben. Mit zahlreichen US-Klägern hat sich der Konzern bereits auf straf- und zivilrechtliche Vergleiche in Höhe von umgerechnet rund 22 Milliarden Euro geeinigt.

