VW-Ausschuss: Winterkorn bleibt bei Aussage

Der ehemalige VW-Konzernchef Martin Winterkorn bleibt dabei: Als er im September 2015 Bundesregierung und Behörden über das Ausmaß der Manipulationen von Abgas-Messwerten bei VW informiert habe, sei das schnell gewesen. Im Untersuchungsausschuss des Bundestags wiederholte der 69-Jährige damit letztlich, was er bislang auch zum Diesel-Skandal gesagt hat. "Es ist nicht zu verstehen, warum ich nicht frühzeitig und eindeutig über die Messprobleme aufgeklärt worden bin", so der Ex-Vorstandsvorsitzende am Donnerstag in Berlin. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass bei Volkswagen Millionen Kunden getäuscht worden seien.

Erster größerer Auftritt Winterkorns seit Rücktritt

Sein Rücktritt sei der "schwerste Schritt meines Lebens" gewesen, sagte der frühere Topmanager weiter. Er müsse damit leben, dass sein Name eng mit der Diesel-Affäre um überhöhte Abgaswerte verbunden sei. Die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss am Donnerstag war der erste größere öffentliche Auftritt Winterkorns seit er seinen Posten an der Spitze des VW-Konzerns aufgegeben hat.

Zweifel an Winterkorns Unschuldsbekundungen

Rückblick: Am 22. September 2015 tritt ein sichtlich angespannter Martin Winterkorn vor eine Kamera, um eine Videobotschaft aufzuzeichnen. Darin verspricht der VW-Manager "schonungslose Aufklärung". US-Umweltbehörden hatten vier Tage zuvor gefälschte Abgasdaten bei Dieselautos bekannt gemacht. Der frühere VW-Chef schiebt den Skandal auf die "schlimmen Fehler einiger weniger" - eine Lesart, an der es seither Zweifel gibt. Es bleibt die Schlüsselfrage: Was wusste Winterkorn wann von den Manipulationen? Oder ist es vorstellbar, dass er nichts wusste? Die Ausschussmitglieder gehen trotz Winterkorns Unschuldsbekundungen davon aus, dass er sehr viel früher über die illegale Software informiert war. Das hatten auch Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" ergeben.

Was wusste die Bundespolitik von den Betrügereien?

Der Untersuchungsausschuss ist im April 2016 eingesetzt worden und soll klären, seit wann die Regierung über Manipulationen Bescheid wusste und wie eng die Abstimmung mit der Autolobby war. Dazu werden unter anderem auch der Präsident des Verbands der Automobilindustrie Matthias Wissmann sowie Eckhart von Klaeden befragt, der bis 2013 Staatsminister im Kanzleramt war bevor als Lobbyist zu Daimler wechselte.

