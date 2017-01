Stand: 09.01.2017 11:32 Uhr

VW-Abgas-Skandal: FBI nimmt Manager fest

Der VW-Manager Oliver S. ist am Wochenende in den USA festgenommen worden. Das berichtet die Zeitung "New York Times". Er soll eine Schlüsselrolle bei dem Versuch, den Abgas-Skandal zu vertuschen, gespielt haben. Daher werde ihm Verabredung zum Betrug vorgeworfen, schreibt das Blatt. Vom Konzern heißt es, man arbeite weiter eng mit dem Justizministerium zusammen, werde sich zu laufenden Untersuchungen aber nicht äußern. In der vergangenen Woche war ein VW-Manager in Südkorea wegen der Fälschung von Zulassungsdokumenten für Importautos zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Manager Angaben zu Schadstoffemissionen und zur Lautstärke gefälscht und damit gegen Umweltrecht verstoßen.

VW hat 2016 wieder mehr Autos verkauft

Weitere Informationen 03:45 min Ermittlungen gegen VW-Aufsichtsrats-Chef 06.11.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Der Vorsitzende des VW-Aufsichtsrats, Hans Dieter Pötsch, ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Es geht um den Verdacht der Marktmanipulation beim Abgas-Skandal. Video (03:45 min)

Trotz der andauernden Ermittlungen im Abgas-Skandal und des erlittenen Image-Schadens hat die Marke Volkswagen im vergangenen Jahr weltweit knapp sechs Millionen Autos verkauft. Das sei ein Absatz-Plus von 2,8 Prozent, teilte der VW-Markenchef Herbert Diess in Detroit mit. Verantwortlich dafür war vor allem der chinesische Markt. Dort konnte der Absatz um 14 Prozent gesteigert werden. Demnach ging mit drei Millionen Fahrzeugen die Hälfte aller ausgelieferten VW-Modelle nach Fernost. In den USA gingen die Verkaufszahlen dagegen um 7,6 Prozent zurück. Auch im Heimatmarkt Deutschland verzeichnete die Kernmarke ein Minus von 7,2 Prozent - hierzulande wurden knapp 560.000 Pkw ausgeliefert. VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann sprach von einem erfreulichen Jahresabschluss, der Mut mache für 2017. Die VW-Kunden hätten der Marke in herausfordernden Zeiten die Treue gehalten.

Auch in den USA blickt VW weiterhin optimistisch in die Zukunft: Man sei entschlossen, in den nächsten zehn Jahren ein wichtiger und profitabler Hersteller in den USA zu werden", so Diess. Dazu beitragen soll ein neuer Stadt-Geländewagen. VW stellte das neue Tiguan-Modell für den US-Markt kurz vor Beginn der Automesse in Detroit vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2017 | 12:00 Uhr