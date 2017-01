Stand: 30.01.2017 16:25 Uhr

Tischlerei und Wohnhaus in Wolfsburg abgebrannt

Beim Brand einer Tischlerei in Wolfsburg ist am Montag ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Der Betrieb und das angrenzende Wohnhaus im Stadtteil Nordsteimke brannten demnach völlig nieder. Zudem wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Mehr als 100 Feuerwehrleute brachten den Brand am Vormittag unter Kontrolle. Experten sollen nun nach der Ursache für das Feuer suchen.

Tischlerei-Brand: Feuer greift auf Haus über 30.01.2017 11:30 Uhr Autor/in: Lasse Callsen Am Montagmorgen ist eine Tischlerei in Wolfsburg in Brand geraten. Anschließend haben die Flammen auf ein Wohnhaus übergegriffen. Mehr als 100 Feuerwehrmänner sind ausgerückt.







3,9 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch VW-Werkfeuerwehr im Einsatz

Mehr als 100 Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Wehren und der Berufsfeuerwehr Wolfsburg waren zeitweise an den Löscharbeiten beteiligt. Auch die VW-Werkfeuerwehr, Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr des Landkreises Helmstedt waren hinzugerufen worden. Anwohner in Nordsteimke wurden wegen starken Rauchs gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über Drehleitern wurde Wasser von oben in die Häuser gepumpt, rund 30 Feuerwehrleute arbeiteten unter schwerem Atemschutz am Gebäude. Der Brand war gegen 6 Uhr gemeldet worden. Alle Bewohner des Wohnhauses an der Tischlerei konnten rechtzeitig ins Freie flüchten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2017 | 10:00 Uhr