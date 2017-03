Stand: 05.03.2017 14:51 Uhr

Talsperre bekommt "längste Seilbrücke der Welt"

In der Vertikalen die Staumauer hinunterlaufen kann man schon an den Talsperren im Harz, per Doppelseilrutsche das Becken überfliegen auch - nun werden sie um eine weitere Attraktion reicher. An der Rappbodetalsperre, kurz hinter der Grenze zu Niedersachsen entsteht gerade eine mehr als 440 Meter lange Seilbrücke. Ein lokaler Veranstalter hat am Wochenende mit dem Bau der Brücke begonnen. Seinen Angaben nach soll es die längste Seilbrücke für Fußgänger weltweit werden. Das Bauwerk soll künftig parallel zur Staumauer der Talsperre laufen.

