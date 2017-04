Stand: 04.04.2017 17:34 Uhr

TÜV zahlt Schadenersatz nach Freibad-Unfall

Ein Neunjähriger verliert in einem Göttinger Freibad einen Finger - wer ist dafür verantwortlich? Diese Frage beschäftigt seit Jahren die Gerichte. Das Oberlandesgericht München hat am Dienstag über eine Klage der Gesellschaft verhandelt, die das Schwimmbad betreibt. Diese hatte dem Unfallopfer 7.500 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld gezahlt, außerdem die Anwaltskosten der Familie sowie mögliche Kosten für Folgebehandlungen, die der Junge benötigen könnte. Dieses Geld wollte die Gesellschaft nun eigentlich vom TÜV zurückhaben und klagte auf Schadenersatz. Die Parteien einigten sich schließlich auf einen Vergleich: Der TÜV zahlt der Betreiberin 3.500 Euro.

Ähnlicher Unfall bereits 2006

Das Unglück ereignete sich 2012: Als der neunjährige Junge die Treppe zum Fünf-Meter-Sprungturm hochstieg, blieb er mit dem kleinen Finger in einem Spalt stecken. Der Finger riss ab. "Das ist eine ganz tragische Geschichte. Uns tut das alles furchtbar leid", sagte Alexander Frey, Geschäftsführer der Schwimmbadbetreiberin. Nach deren Ansicht hätte der TÜV die Gefahrenstelle bei seiner jährlichen Überprüfung erkennen müssen. "Wir hatten den denkmalgeschützten Turm einige Zeit vorher durch den TÜV begutachten lassen - mit der Bitte zu prüfen, wo es Unfallgefahren gibt", so Frey. "Der Prüfer hatte gesagt, es ist alles in Ordnung." Die Münchener Richterin erklärte nun jedoch, die Betreiber hätten den Prüfer ihrerseits auf Unfälle aus der Vergangenheit hinweisen müssen. Denn 2006 hatte es an derselben Stelle ein ähnliches Unglück gegeben. Eine daraufhin angebrachte Absicherung war 2012 nicht mehr vorhanden.

In erster Instanz hatte das Landgericht München den TÜV dazu verpflichtet, der Betreiberin die Hälfte der entstandenen Kosten zu zahlen. Der TÜV war in Berufung gegangen. Nach dem Vergleich zahlt die Prüforganisation nun lediglich knapp 20 Prozent des Gesamtbetrags.

