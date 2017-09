Stand: 24.09.2017 17:17 Uhr

Streik: Ausfälle bei Bus und Bahn in Braunschweig

Pendler und Schüler in Braunschweig müssen sich auf eine schwierige Woche einstellen: Die Werkstätten der Braunschweiger Verkehrs-GmbH treten ab Montagmorgen für fünf Tage in den Streik. Von Betriebsbeginn am Montag bis Betriebsende am Freitag werde es Engpässe und Fahrtausfälle im Linienverkehr geben, teilte das Unternehmen mit.

Es gilt der Ferienfahrplan

Busse und Bahnen sollen in der kommenden Woche nach dem Ferienfahrplan fahren - ob das verlässlich klappt, sei allerdings nicht gesichert. Auch einzelne im Ferienplan vorgesehene Fahrten könnten ausfallen, kündigte die Verkehrs-GmbH an. Außerdem müssten Fahrgäste damit rechnen, dass Busse und Bahnen vor allem morgens sehr voll sein werden. Einzig der Schülerverkehr zu den Grundschulen soll ohne Einschränkung weiterlaufen.

Auskunft im Netz, per App und Telefon

Aktuelle Fahrt-Anzeigen an den Haltestellen wird es nach Angaben der Verkehrs-GmbH während des Streiks nicht geben. Fahrgäste können sich demnach über die Fahrplanauskunft im Internet informieren, über die App des Unternehmens sowie zwischen 6 und 18 Uhr über die telefonische Hotline (0531) 383 20 50.

Streitpunkt Weihnachtsgeld

Hintergrund der Arbeitsniederlegung ist ein Streit ums Weihnachtsgeld: Entsprechende Verhandlungen zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen und der Gewerkschaft ver.di sind bislang ergebnislos verlaufen. Ver.di will erreichen, dass die Sonderzahlung von 86 auf 100 Prozent aufgestockt wird. Sie hatte deshalb im Juni den Tarifvertrag für das Weihnachtsgeld gekündigt.

Ver.di will Streik noch ausweiten

"Aus Sicht des Arbeitgeberverbandes sind die Forderungen der Gewerkschaft nicht angemessen und der damit durch ver.di initiierte Streik nicht zu verantworten", heißt es von der Verkehrs-GmbH. Der Hauptgeschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands, Bernd Wilkening, sprach von einer "Luxusforderung". Eine schnelle Einigung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Ver.di hat angekündigt, den Streik noch auf Wolfsburg, Göttingen und Hannover ausweiten zu wollen.

