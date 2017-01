Stand: 31.01.2017 20:03 Uhr

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Aufnahmebehörde

Im Fall des Sozialbetrugs durch Flüchtlinge hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen die in Braunschweig ansässige Landesaufnahmebehörde (LAB) eingeleitet. Die LAB könnte Hunderte Fälle von Betrug durch Mehrfachidentitäten der Polizei vorenthalten haben, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Das hatten Recherchen des NDR Regionalmagazins Hallo Niedersachsen ergeben. In 300 Fällen sollen Flüchtlinge durch Mehrfachidentitäten Geld erschlichen haben. Das war einer ehemaligen Mitarbeiterin aufgefallen. Als sie die Vorfälle ihren Vorgesetzten meldete, sollen sie diese nach Angaben der Frau angewiesen haben, die entsprechenden Akten in den Keller zu bringen. Die Ex-Mitarbeiterin schaltete dennoch die Polizei ein.

Landesaufnahmebehörde wird Untreue vorgeworfen Niedersachsen 18.00 Uhr - 31.01.2017 18:00 Uhr Autor/in: Catherine Lejeune Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen die LAB Niedersachsen. Es besteht der Verdacht, das Hunderte Fälle von Asylbetrug der Polizei nicht gemeldet worden sind.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

CDU droht mit Untersuchungsausschuss

Die Vorgänge beschäftigen mittlerweile auch die Politik. Der Betrug und der Umgang damit durch Behörde und Innenministerium sollen am Mittwoch Thema sein, wenn sich die Landtagsabgeordneten zu ihrer ersten Plenarwoche des Jahres in Hannover treffen. Die Opposition hatte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe empört geäußert. Selbst einen Untersuchungsausschuss schließt die CDU nicht aus. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte die Vertuschungsvorwürfe zurückgewiesen. Die Vorwürfe seien dem Ministerium seit Dezember bekannt, teilte ein Sprecher vor gut einer Woche mit. Sie sollen "im Rahmen der Fachaufsicht mit höchster Priorität und rückhaltlos aufgeklärt" werden. Die Landesaufnahmebehörde hatte die Vorwürfe ebenfalls zurückgewiesen. Man habe Zweifel gehabt, dass die Daten, die die Mitarbeiterin weitergeben wollte, der Polizei geholfen hätten, so die Begründung für das Vorgehen.

Weitere Informationen mit Video LAB: Bedenken, gegen Sudanesen vorzugehen Zum Vorwurf der Vertuschung von Asylbetrug hat sich der Präsident der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen geäußert: Es habe Bedenken gegeben, gegen eine Volksgruppe vorzugehen. (27.01.2017) mehr mit Video Wollte Aufnahmebehörde Sozialbetrug vertuschen? Eine Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen die Landesaufnahmebehörde in Braunschweig. Die Behörde soll versucht haben, Sozialbetrug durch Mehrfachidentitäten zu vertuschen. (22.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 Uhr | 31.01.2017 | 18:00 Uhr