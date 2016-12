Stand: 31.12.2016 09:21 Uhr

Silvesterböller sind in vielen Altstädten tabu

Die Gefahr sollte eigentlich bekannt sein, doch immer wieder kommt es an Silvester und Neujahr vor: Böller werden in die Menge geworfen, Menschen mit Raketen beschossen. Nun haben einige niedersächsische Städte darauf reagiert und verbieten Böller und Raketen an zentralen Orten - so auch in Göttingen. Erstmals ist in diesem Jahr das Abbrennen von Feuerwerkskörpern innerhalb der Wallanlagen und auf dem Wall offiziell verboten. Dies sei nötig, weil vor allem auf dem Marktplatz häufiger Böller unkontrolliert in die Zuschauermenge gefeuert worden seien, heißt es von der Stadt. Verstöße gegen das Böllerverbot bedeuteten eine Ordnungswidrigkeit und könnten mit einer Bußgeldzahlung geahndet werden.

Keine Böller in historischen Zentren

In einigen Naturgebieten und Fachwerkstädten Niedersachsens darf schon seit Längerem nicht überall geknallt werden. So stehen die Nationalparks Harz und Wattenmeer unter besonderem Schutz. Auch viele Städte wie Goslar, Osterode am Harz, Celle und Wolfenbüttel haben Verfügungen erlassen, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen. So dürfen in den historischen Zentren hier keine Raketen gezündet werden. In Goslar war 2008 ein Millionenschaden entstanden, nachdem Raketen drei Fachwerkgebäude in der Altstadt in Brand gesetzt hatten.

In folgenden Orten gelten Böllerverbote:

Bad Gandersheim: historische Innenstadt

Celle: Innenstadtbereich

Duderstadt: innerhalb des Walles

Einbeck: Innenstadtbereich

Goslar: historische Altstadt

Göttingen: Innenstadtbereich

Hann. Münden: Innenstadtbereich

Hessisch Oldendorf: Kernstadt und Stadtteil Fischbeck

Hildesheim: Marktplatz, Kesslerstraße, Brühl und Lappenberg

Northeim: Innenstadtbereich

Osterode: Bereich zwischen Bahnlinie, Söse und B 241

Spiekeroog: auf der gesamten Insel

Wolfenbüttel: Innenstadtbereich

Die wichtigsten Tipps für sicheres Knallen

Auf das Prüfzeichen achten Achten Sie beim Kauf von Feuerwerkskörpern auf die angegebenen Gefahrenklassen. Für Privatleute sind die Klassen I und II ohne Auflagen erlaubt (Feuerwerksspielwaren sowie Kleinfeuerwerk). Beachten Sie unbedingt auch das aufgedruckte Prüfzeichen BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) und die dazugehörige Identifikationsnummer. Fehlen diese Angaben, sollten Sie die Finger von den Feuerwerkskörpern lassen. Verwenden Sie niemals selbst gebastelte Böller!

Zeitliche Beschränkungen berücksichtigen Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nur in der Zeit vom Silvesterabend, 18 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen, 1 Uhr, erlaubt. Die Abgabe der Böller darf nur an Personen über 18 Jahre erfolgen.

Gebrauchsanweisung lesen Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung der verschiedenen Feuerwerkskörper durch. Auch bei einem Tischfeuerwerk ist es wichtig zu wissen, ob ein Abbrennen etwa in geschlossenen Räumen ausdrücklich erlaubt ist.

Keine Schusswaffen verwenden Die Verwendung von Signalmunition und Seenotrettungsraketen sowie das Abschießen von Munition aus Schusswaffen aller Art als Silvesterknallerei stellt eine erhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit dar und ist verboten.

Fenster und Türen geschlossen halten Schließen Sie in der Silvesternacht sämtliche Fenster und Lüftungsklappen Ihrer Wohnung. Auch Lager, Betriebsräume, Ställe, Schuppen und Garagen sollten geschlossen sein, damit keine Raketen oder Böller hineinfliegen und unter Umständen Brände auslösen.

Am besten immer nach draußen gehen Die meisten Feuerwerkskörper dürfen nur im Freien angezündet werden. Das Abbrennen in Wohnräumen, Treppenräumen, an geöffneten Fenstern und auf Balkonen ist gefährlich und eine häufige Brandursache.

Genügend Abstand halten Feuerwerkskörper wie Kanonenschläge, Donnerschläge oder Böller niemals in der Hand halten, sondern auf den Boden legen und mit "langem Arm" anzünden, danach drei bis fünf Meter Abstand halten. In der Hand gezündete Knallkörper nicht unkontrolliert fortwerfen. Handschuhe schützen vor Verbrennungen. Starten Sie Raketen nicht aus der Hand, sondern aus auf den Boden gestellten Flaschen oder Rohren. Die Raketen müssen so aufgestellt werden, dass sie ungehindert aufsteigen können. Achten Sie dabei auch auf die Windrichtung. Zielen Sie niemals auf Menschen, Tiere, Gebäude oder Autos. Überprüfen Sie beim Nachhausekommen, dass sich keine Knaller oder Raketen beispielsweise in Ihre Tasche oder in Ihre Kapuze verirrt haben.

Blindgänger und beschädigte Raketen liegenlassen Nicht gezündete Feuerwerkskörper niemals erneut anzünden. Häufig kommt es bei Blindgängern zu einer verspäteten Zündung. Auch beschädigte Stockraketen nicht mehr anzünden, weil deren Flugbahn unberechenbar ist.

Nicht zu viel Alkohol trinken Zünden Sie kein Feuerwerk, wenn Sie stark alkoholisiert sind. Achten Sie darauf, dass andere Leute in Ihrem Umfeld nicht zu viel Alkohol getrunken haben, wenn sie Böller und Raketen starten wollen.

Kinder schützen Eltern und Erwachsene sollten Feuerwerksartikel nicht an Kinder und Jugendliche weitergeben. Besonders kleine Kinder sollten während des Feuerwerks unter Aufsicht - am besten in der Wohnung - bleiben. Sprechen Sie mit ihnen vorher über die möglichen Gefahren in der Silvesternacht.

Rücksicht auf Tiere nehmen Die meisten Tiere mögen den Lärm in der Silvesternacht nicht. Hunde und Katzen etwa haben ein viel feineres Gehör als Menschen, sind daher also wesentlich empfindlicher. Sie sollten auf jeden Fall in der Wohnung bleiben, nach Möglichkeit in einem ruhigen Raum. Pflanzliche Mittel können eine beruhigende Wirkung haben. Pferde können wegen der lauten Knallerei in Panik geraten und davonlaufen. Eine ihnen vertraute Person sollte in der Silvesternacht bei ihnen im Stall sein. zurück 1/4 vor

Osterode verbietet Raketen seit 1999

Als eine der ersten Städte hatte Osterode am Harz bereits 1999 das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Altstadt untersagt. Im Jahr davor war im Stadtzentrum ein Großbrand ausgebrochen, der durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurde. Auch in diesem Jahr gilt wieder das Böllerverbot im gesamten Bereich zwischen der Bahnlinie, der Söse und der Osttangente der B 241. Nach Angaben der Stadt wird die Regelung sehr gut akzeptiert. Nur in wenigen Fällen sei es bisher zu Verstößen gegen das Verbot gekommen.

Besonderer Schutz für Nationalparks

Besondere Schutzvorkehrungen gibt es außerdem in den Nationalparks Harz und Wattenmeer. "Wenn viele Menschen das neue Jahr mit Böllern und Feuerwerk freudig begrüßen, finden gefiederte oder vierbeinige Zeitgenossen das gar nicht lustig", teilte der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer mit. Daher gelte ein ganzjähriges Feuerwerksverbot, bei dem auch an Silvester keine Ausnahme gemacht werde. Und auch vor Kirchen, Alten- und Kinderheimen, Krankenhäusern und in der Nähe von Fachwerk- oder Reetdachhäusern ist Silvester-Knallerei verboten - das hatte die Landesregierung bereits 2009 per Erlass geregelt.

