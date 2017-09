Stand: 27.09.2017 07:45 Uhr

Siemens stimmt Fusion mit Alstom zu

Nun ist es bestätigt: Der Siemens-Aufsichtsrat hat am Dienstagabend in einer außerordentlichen Sitzung einem Zusammenschluss der Zugsparte mit dem französischen Erzrivalen Alstom zugestimmt. Angesichts des schärferen Wettbewerbs müsse sich die europäische und deutsche Bahnindustrie neu aufstellen, sagte IG-Metall-Vorstand und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner. Der Zusammenschluss von Siemens und Alstom könne ein Schritt in diese Richtung werden.

Standortgarantie für vier Jahre

Die Beschäftigten bräuchten allerdings Sicherheit und Perspektiven, so Kerner weiter. Basis hierfür seien die vereinbarten Standortgarantien für vier Jahre. Genauso lange dürfe niemandem gekündigt werden. Zu Alstom gehört ein Werk in Salzgitter mit 2.500 Beschäftigten, zu Siemens ein Werk in Braunschweig mit 3.000 Mitarbeitern.

Konkurrenz aus China

Siemens und Alstom sind zwar die unangefochtenen Platzhirsche im europäischen Zuggeschäft. Sie fürchten aber schon länger die Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Vor zwei Jahren ist in China ein mächtiger, staatlich gestützter Wettbewerber entstanden, der größer ist als alle westlichen Zugbauer zusammen.

