Stand: 06.11.2017 20:43 Uhr

Sicherheitsmängel: Mieter müssen aus Hochhaus

In Braunschweig müssen Mieter eines Hochhauses ihre Wohnungen verlassen. Wegen gravierender Sicherheitsmängel hat die Stadt Braunschweig die Nutzung von zehn Appartements untersagt. "Wir haben bei diesen zehn Appartements keinen Ausweg gesehen", sagte der Sprecher der Stadt, Adrian Foitzik, am Montagabend zu einem entsprechenden Bericht der "Braunschweiger Zeitung". Bei 60 weiteren Appartements bestehe die Möglichkeit, dass sie bei einer Nachrüstung durch den Vermieter vorerst weiter bewohnt werden könnten, sage Foitzik. Unter anderem geht es um die Bereitstellung mobiler Brandmeldeanlagen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Feuerwehr im Ernstfall Platz vor dem Gebäude unweit des Messegeländes findet.

Videos 03:52 Northeim: Mieter müssen Wohnungen räumen Hallo Niedersachsen Weil der Brandschutz nicht ausreicht, müssen in Northeim die Bewohner des City-Centers ihre Wohnungen verlassen. Das Verwaltungsgericht bittet aber, die Räumung auszusetzen. Video (03:52 min)

Treppenhaus und Wohnungen sind nicht getrennt

Vor gut zwei Wochen hatten Stadtverwaltung und Feuerwehr das in den 1970er-Jahren eigentlich als Bürogebäude errichtete Hochhaus inspiziert. In dem Haus seien zusammenhängende Büroeinheiten getrennt und zu möblierten Ein-Zimmer-Appartements umgebaut worden. Diese zehn Appartements grenzen mit ihrer Außentür unmittelbar an das Treppenhaus, das der einzige Fluchtweg ist. Das sei nicht zulässig, sagte Foitzik: "Wenn in einer Wohnung ein Brand ausbricht, geht das Feuer direkt in das Treppenhaus, was als Fluchtweg nicht genutzt werden kann." Dazu komme die Feuerwehr nicht mehr in die oberen Etagen. Dem Zeitungsbericht zufolge hatte der Vermieter die Bewohner des Hauses aufgefordert, bis zum Jahresende das Gebäude zu verlassen. Die Nutzung des Bürogebäudes als Wohnhaus sei grundsätzlich nicht in Ordnung und sollte mittel- und langfristig beendet werden. Im Interesse der Mieter wolle die Stadt das aber vorübergehend weiter dulden, wenn die Mängel bei den übrigen 60 Appartements behoben würden.

Weitere Informationen mit Video City-Center: Mieter dürfen erstmal bleiben Die Mieter des City-Centers in Northeim können erst einmal doch in ihren Wohnungen bleiben. Wegen mangelhaften Brandschutzes sollten sie eigentlich bis zum 16. Oktober ausziehen. (06.10.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.11.2017 | 06:30 Uhr