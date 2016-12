Stand: 25.12.2016 15:50 Uhr

Seltene Erden: Auf der Suche unter Tage im Harz von Tino Nowitzki

Handys, Photovoltaik-Anlagen oder Flugzeuge sind ohne sie nicht denkbar: Elemente, die exotische Namen tragen wie Gallium, Indium oder Germanium. Doch nicht nur die Bezeichnungen sind speziell - auch ihre Vorkommen sind selten auf unserem Planeten. Weil die moderne Industrie aber immer mehr davon braucht, gibt es inzwischen ein weltweites Suchfieber nach solchen seltenen Spurenelementen. Auch in Niedersachsen geht die Bundesregierung ungewöhnliche Wege und dreht alte Abraumhalden und Bergwerke auf links, um an den Rohstoff zu kommen. Jüngst waren dazu Experten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im stillgelegten Besucherbergwerk "Lautenthals Glück" im Harz. Und sie wurden fündig.

Auf Metallsuche im alten Stollen Autor/in: Tino Nowitzki 700 Meter unter der Erde sucht Torsten Graupner von der BGR im Harz nach seltenen Erden. NDR.de ist mit unter Tage gegangen und verfolgt den Weg vom Stollen bis ins Labor.







Nirgends liegen die Metalle so offen wie im Harz

360 Jahre lang holten Bergleute Zink und Blei aus den Stollen in Lautenthal. Als hier in der Mitte des 20. Jahrhunderts endgültig Schicht im Schacht war, dachte man, es gebe nichts mehr aus dem Berg zu holen. Torsten Graupner von der BGR weiß es besser: Er und seine Kollegen hatten lange schon ein Auge auf die ehemalige Grube "Lautenthals Glück" geworfen. Weil es längst ein beliebtes Besucherbergwerk ist, sind die Stollen zum Teil noch immer offen: "Hier liegen die Gänge frei und man kann auch ziemlich große Proben nehmen", sagt der Geologe. Das gebe es so nirgends im Harz. Die Hoffnung: In den Erzen enthaltenes Germanium, Indium oder Gallium zu finden. Doch selbst wenn die Erzvorkommen in Lautenthal heute ziemlich gering sind - das Unterfangen ist lohnenswert, bedenkt man, dass der Marktpreis für Germanium beispielsweise aktuell bei 1.500 Euro für ein Kilogramm liegt. Allerdings: Mehr als ein paar Hundert Gramm pro Tonne Gestein könne man nicht erwarten, sagt Graupner.

Mit Hammer und Sprengstoff unter Tage

Mit Hämmern und Bohrern bewaffnet klettern er und seine Kollegen so durch den Berg. Vorbei am Besucher-Stollen, immer tiefer unter die Erde: Bis zum Ernst-August-Stollen, knapp 700 Meter unter Tage kommen sie. Dann ist Schluss: "Alles darunter steht unter Wasser", so Graupner. Auch so sei es mitunter nicht ungefährlich, sich durch die acht Grad kühlen, endlosen Gänge zu bewegen. Schließlich, so der Geologe, arbeite das Gebirge ständig. "Da könnten einem auch lose Steinbrocken auf den Kopf fallen." Deswegen läuft die Grubensicherung vorher alles ab, bevor es grünes Licht für die Leute von der Bundesanstalt gibt. Kleine Proben vom Gestein meißeln sie direkt von den Wänden. Interessantere Ecken werden kurzerhand aus dem Berg gesprengt und säckeweise in die Zentrale der BGR nach Hannover gebracht.

Neue Verfahren werden erforscht

Denn seltene Spurenelemente fallen natürlich nicht wie Klumpen aus dem Stein. In mühsamer Arbeit und mit speziellen Verfahren müssen die Experten der BGR die Stoffe aus den Gesteinsproben gewinnen. Zu den Stücken aus Lautenthal kommt auch Material aus der Sammlung des BGR, die in langen Gängen Tausende Gesteinssplitter und Bohrkerne aus aller Welt umfasst. Auch Proben aus Bergwerken, die heute längst verschüttet oder unter Wasser sind. Dann wird dem harten Material zugesetzt: Zuerst wird es sprichwörtlich pulverisiert, dann machen sich säurebildende Bakterien daran zu schaffen. Dabei sind die Mittel auch Zweck: Denn die BGR-Experten forschen auch daran, wie sie Spuren-Metalle besser aus dem Gestein bekommen.

Das Ziel: Ein Lageplan für seltene Metalle

Aber Sinn des Projekts sei ohnehin nicht der sofortige Abbau der Elemente. Der Auftrag der Bundesregierung an die Anstalt lautet stattdessen, ein Kataster - eine Art Lageplan - für die seltenen Stoffe zu erstellen. Wozu? "Wenn wir wissen, wie sie sich im Gestein verteilen, können wir das auch auf andere Lagerstätten übertragen", so Graupner. Sollte sich Deutschland künftig entscheiden, die Stoffe abzubauen, ginge das so viel billiger. Bis dahin könnte der Bedarf an den Elementen steigen: Germanium wird schon jetzt in Glasfaserkabeln und zur Plastik-Herstellung benötigt, Indium steckt in vielen Bildschirm-Displays - und die technologische Entwicklung ist rasant. Das zeigen auch Bemühungen der Technischen Universität Clausthal, seltene Metalle aus alten Abraumhalden im Harz zu gewinnen. Nach Beendigung des BGR-Projekts könnte der Hunger nach den Stoffen also noch größer sein.