Stand: 05.01.2017 15:56 Uhr

Schnee satt: Harz erwartet seine Wintersportler

Knackige Minus-Temperaturen und Schnee satt versprechen beste Bedingungen für Wintersportler - und so bereitet sich der Harz auf sein erstes richtiges Winterwochenende in dieser Saison vor. In den Skigebieten sind nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes (HTV) größtenteils mehr als 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Folge seien "Buchungsanfragen im großen Stil", sagte HTV-Sprecherin Christin Faust.

Sturmtief "Axel" beschert Harz Wintermärchen Hallo Niedersachsen - 04.01.2017 19:30 Uhr Der befürchtete Schneesturm mit Orkanböen blieb im Harz aus, stattdessen konnten Wintersportler die Skier auspacken. Auf der A 1 sorgte allerdings Hagel für zahlreiche Unfälle.







4 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Wanderwege sind präpariert

Auf dem Wurmberg bei Braunlage sind am Donnerstag zunächst drei Abfahrten geöffnet worden, zum Wochenende sollen zahlreiche weitere Pisten auf Niedersachsens höchstem Berg hinzukommen. Auch am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg, in Hahnenklee und Hohegeiß sind Pisten präpariert worden, sagte Faust. In vielen Orten seien zudem Langlaufloipen gespurt und mehr als ein Dutzend Rodelbahnen geöffnet. Darunter ist die Rodelbahn auf Torfhaus "mit dem einzigartigen Rodellift", so Faust. Vielerorts seien zudem die Winterwanderwege präpariert.

Kein Wintersport auf dem Brocken

Der meiste Schnee lag am Donnerstag auf dem Brocken. Dort wurden 34 Zentimeter gemessen. Auf dem mit 1.141 Metern höchstem Berg Norddeutschlands, der mitten im Nationalpark Harz liegt, ist Wintersport allerdings nicht erlaubt.

Neues Jahr beginnt mit Neuschnee























Weitere Informationen mit Video Pisten, Loipen, Wanderwege: Der Winter-Harz Selbst wenn im Flachland kein Schnee liegt, bieten sich in den Hochlagen des Harzes oft gute Wintersportbedingungen. Ein Überblick über Orte Anlagen und Pisten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.01.2017 | 06:30 Uhr