Stand: 28.01.2017 10:23 Uhr

Schnee, Sonne und Ferien: Es wird voll im Harz

Ob Wintersportler oder Naturfreunde - viele von ihnen wird es an diesem Wochenende wieder in den Harz ziehen, um zwischen Schnee und Sonne Energie zu tanken. Besonders Familien mit schulpflichtigen Kindern werden die Tage für ein verlängertes Wochenende nutzen, denn bis Mittwoch sind in Niedersachsen Winterferien. Touristiker, Kommunen und Polizei haben sich auf den Besucheransturm vorbereitet.

Harz: Wintersportvergnügen bis in die Nacht Hallo Niedersachsen - 27.01.2017 19:30 Uhr In Hohegeiß im Harz können Wintersportler bei Flutlicht bis in die Nacht hinein rodeln und Ski fahren. NDR Reporterin Nina Reckemeyer berichtet vom Skizentrum.







Polizei will erneutes Verkehrschaos verhindern

Autofahrer sollten viel Zeit und Geduld mitbringen, sagte der Goslarer Polizeisprecher Rainer Siemers zu NDR 1 Niedersachsen. Es seien Sonderparkplätze eingerichtet worden, um erneutes Chaos zu verhindern. Der Polizeisprecher fordert Besucher dennoch dazu auf, sich an die Verkehrsvorschriften zu halten. Vergangenes Wochenende hatten Autofahrer die engen Straßen in den Harzer Skigebieten so zugeparkt, dass Schneeräumfahrzeuge nicht mehr durchkamen. Teilweise hatte es zudem kilometerlange Staus gegeben, sodass nicht einmal mehr die Linienbusse durchkamen.

Hotelzimmer nur noch am Harzrand verfügbar

Wer für die kommenden Nächte noch ein Hotelzimmer sucht, muss sich am Harzrand umschauen. Im Südharz, in Bad Lauterberg oder Bad Sachsa gebe es noch Übernachtungsmöglichkeiten, sagte Christian Faust vom Harzer Tourismusverband. In Schierke verzeichne ein Hotel die besten Besucherzahlen seit mehr als 20 Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.01.2017 | 10:00 Uhr