Stand: 21.07.2017 12:00 Uhr

Salzgitter: Skelett unter Küchenboden gefunden

Gruseliger Fund in Salzgitter-Ohlendorf: Bei Renovierungsarbeiten in einem Fachwerkhaus hat der neue Eigentümer am Dienstag im Küchenboden ein menschliches Skelett entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte gegenüber NDR.de einen entsprechenden Bericht der "Salzgitter Zeitung" (SZ, Freitagausgabe). Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nach Angaben von Sprecherin Julia Meyer bislang nicht.

Rechtsmediziner untersuchen Skelett

Die Polizei legte die Baustelle kurzfristig still und forderte einen Gerichtsmediziner an. Dieser schätzte das Alter der Knochen bei einer ersten Grobsichtung auf rund 100 Jahre. Genauere Erkenntnisse soll eine rechtsmedizinische Untersuchung bringen. Dabei sollen laut Meyer - falls noch möglich - Geschlecht, Alter und Identität der toten Person festgestellt werden. Mit ersten Ergebnissen rechnet die Staatsanwaltschaft in etwa einem Monat.

Mordermittlungen nicht ausgeschlossen

Sollten bei der Untersuchung Indizien für ein Gewaltverbrechen wie zu Beispiel gebrochene Knochen oder Einschusslöcher entdeckt werden, würde die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen. "Mord verjährt grundsätzlich nicht", sagte Meyer NDR.de. "Nur wenn die Knochen so alt sein sollten, dass ein möglicher Täter sicher nicht mehr leben könnte, würden wir den Fall einstellen." Nach Informationen der SZ soll in dem Haus ein Landwirt gelebt haben, der 1944 in den Krieg gezogen und verschollen war. Ob er als mögliches Opfer in Frage käme, lasse sich frühestens nach der rechtsmedizinischen Untersuchung sagen, so Meyer.

