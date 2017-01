Stand: 04.01.2017 11:04 Uhr

"Rudolph" und die Ruhe nach dem Weihnachtsstress von Eva Werler

Weihnachten ist vorbei - der Stress lässt nach. Auch die Rentiere von Barbara Küppers in Wulften am Harz im Landkreis Göttingen dürfen sich jetzt ausruhen. Für das Harzer Vorland ist es schon ein ungewöhnliches Bild: Auf den sanften Hügeln des Ponyhofs Küppers liegt die kleine Rentierherde im Gras. Wenn Küppers mit einem Eimer voller Flechten kommt - Spezialnahrung aus Schweden -, sind sie schnell auf den Beinen und schnuppern. Wohlfühlprogramm nach mehreren Wochen voller Auftritte. Seit November waren Küppers und ihre Tiere durch die Lande gereist. von Berlin nach Bayreuth, von Hamburg bis Wien.

Rentiere haben arbeitsreiche Wochen hinter sich













Auftritte von Rentieren: artgerecht oder Dauerstress?

In der Adventszeit werden die Rentiere gerne gebucht - für Werbeveranstaltungen, auf Weihnachtsmärkten, für TV-Shows und Spendengalas. Dort ziehen sie Prominente auf Schlitten durch den Schnee oder posieren für Fotos. Rentiere bei der Vorweihnachtsarbeit - Küppers bekommt von den Besuchern der Weihnachtmärkte nicht nur begeisterte "Ahs" und "Ohs" zu hören, sondern ab und zu auch Kritik. Die Auftritte seien nicht artgerecht, heißt es. Und: die Tiere sollten lieber in ihrem Heimatland bleiben. Die Halterin widerspricht: Sie achte sehr bewusst auf das Wohlbefinden ihrer Tiere. Auf der Fahrt zu den Auftritten sei der Transporter videoüberwacht, die Tiere bekämen im Anhänger Heu, Wasser und könnten sich dort auch hinlegen. Auf dem Weihnachtsmarkt bekämen die Rentiere abgeschirmte Ruheecken, in denen sie dem Trubel entgehen und von den Menschen nicht gesehen werden könnten. Die Tiere dürfen zudem nicht angefasst werden: "Es sind keine Kuscheltiere, ursprünglich waren es Wildtiere", sagt Küppers.

"Rentiere sind Nutztiere"

Rentiere sind die einzige Hirschart, die domestiziert ist. "Von den Sami werden sie als Zug- und Packtiere benutzt, so wie bei uns Esel und Pferde", erklärt Tierarzt Jörg Steinbrink. Rentiere seien Nutztiere, betont auch Küppers. Natürlich sei alles auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit: "In den sechs Wochen im Winter muss die Rentierherde so viel Geld in die Kasse spülen, dass es sich rentiert, sie zu halten. Spezialfutter, Tierarztkosten, die Haltung in weitläufigen Freigehegen: all das verursache immense Kosten.

Kreisveterinäramt ist mit Haltung zufrieden

Ob die Tiere gut und artgerecht gehalten werden, das überprüft regelmäßig das Kreisveterinäramt. Und auf dem Ponyhof Küppers in Wulften sei bisher immer alles in Ordnung gewesen, sagt Landkreissprecher Ulrich Lottmann. Die Amtstierärzte hielten die Haltungsbedingungen für artgerecht. Es gebe regelmäßige Kontrollen.

So oder so können sich die Rentiere jetzt entspannen. Elf Monate dürfen sie nun wieder ein freies Rentierleben ohne Auftritte genießen. Und wenn Barbara Küppers das Gehege betritt, kommen alle freudig angaloppiert. Auch wenn die Ponyhofbetreiberin keinen Eimer mit leckeren Flechten dabei hat.

Weitere Informationen mit Video Das ist dran an Weihnachtsmythen Gehört Schnee an Weihnachten dazu? Und haben alle Rentiere eine rote Nase? Plietsch Reporter Tim Berendonk räumt mit einigen Mythen rund um das Fest der Liebe auf. (15.12.2016) mehr 5 Bilder Rentiere, Eis und ganz viel Schnee 15.12.2016 20:15 Uhr mareTV Der Winter ist da. Es herrscht Eiszeit am Bottnischen Meerbusen. Doch das Leben erstarrt nicht, es kommt jetzt richtig auf Touren. Aus der Schärenwelt wird eine zusammenhängende Landschaft. Bildergalerie 29:05 min Kein Platz für Schwedens Rentiere 29.03.2016 23:30 Uhr Weltbilder Hoch im Norden Schwedens leben noch 20.000 Samen. Grundlage ihres Lebens und ihrer Kultur sind die Rentiere. Der Film zeigt das Leben der Sami zwischen Moderne und Tradition. Video (29:05 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.01.2017 | 17:00 Uhr