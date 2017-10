Stand: 10.10.2017 15:47 Uhr

Reusen mit Notausgang sollen Otter retten

Ein jahrelanger Streit zwischen Fischern und Tierschützern scheint endlich gelöst: Weil sich vom Aussterben bedrohte Otter am Steinhuder Meer immer wieder in den Reusen der Fischer verfingen, dürfen nur noch speziell umgerüstete Reusen benutzt werden. Diese lehnen die Fischer aber ab, denn so finden auch keine größeren Fische mehr den Weg in die Netze. Jetzt aber sind neuartige Reusenmodelle entwickelt worden - mit Notausgängen. Am Dienstag wurden sie im Otterzentrum in Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn) vorgestellt.

Ein Weg ins Freie für gefangene Otter

In einem gemeinsamen Projekt hatten Binnenfischer und Tierschützer nach einer otter- und fischerfreundlichen Lösung gesucht - und die haben sie offenbar gefunden. Mit den neuen Modellen würden sowohl die Existenz der Fischerei als auch der Otterschutz gewahrt, sagte Oskar Kölsch, Vorstand der Aktion Fischotterschutz. Zwei unterschiedliche Reusen-Varianten wurden entwickelt. Bei der einen besteht der Notausgang aus zwei flexiblen Drahtseilen, die mit einem Gummiband zusammengehalten werden. Beim zweiten Modell sind zwei Metallbügel im hinteren Teil des Fangkorbs angebracht, die sich durch eine Feder öffnen lassen.

Neue Reusen beenden Streit um Otterschutz NDR 1 Niedersachsen - 10.10.2017 15:00 Uhr Autor/in: Frank Ihben Fischer und Tierschützer haben gemeinsam neue Reusen entwickelt: Verfangen sich Otter darin, können sie sich selbst befreien.







Im Testbetrieb klappt es

Am Projekt beteiligt waren neben dem Fachbereich Fischerei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Aktion Fischotterschutz auch das Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow, der Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein und die Tierärztliche Hochschule Hannover. Getestet wurden die neuen Reusen in Potsdam - und der Probebetrieb zeigte: Gefangene Fischotter konnten sich durch Druck auf das Gummiband oder auf die Feder problemlos befreien. Aale, Brassen, Hechte und andere Fische wiederum konnten nicht entwischen.

Ohne otterfreundliche Reusen drohte der traditionsreichen Reusenfischerei das Aus. Das ist erst einmal abgewendet. Allerdings müssen die neuen, teureren Modelle jetzt noch den Praxistest im Alltag bestehen.

