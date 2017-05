Stand: 03.05.2017 06:02 Uhr

"Reichsbürgerinnen" nach Säureangriff vor Gericht

Wegen einer gewalttätigen Attacke auf einen Polizisten müssen sich ab heute eine 68-jährige Frau und ihre 29-jährige Tochter vor dem Amtsgericht Herzberg verantworten. Nach Angaben eines Justizsprechers sollen die beiden Angeklagten zu den sogenannten Reichsbürgern gehören. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft den Frauen unter anderem gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor.

Verätzungen durch Sanitärreiniger

Laut Anklage hat die 29-Jährige im Juni 2015 im Wohnhaus ihrer Mutter in Barbis im Südharz eine Flasche mit säurehaltigem Sanitätsreiniger über den Kopf eines Polizisten geschüttet. Der Beamte erlitt dadurch so schwere Verätzungen an den Augen, dass er stationär in das Göttinger Universitäts-Klinikum aufgenommen werden musste. Zudem wurde ein Mitarbeiter des Landkreises ebenfalls im Gesichts- und Augenbereich verletzt. Die 68-jährige Mutter, die schon seit Jahren kommunale Behörden mit Klagen überzieht, soll ebenfalls vehement Widerstand geleitet haben. Dabei verletzte sich ein Polizist so schwer, dass er danach zwei Wochen dienstunfähig war.

Angeklagte verweigern Inspektion der Heizung

Zu dem Polizeieinsatz war es gekommen, nachdem die 68-Jährige mehrfach eine Inspektion der Heizungsanlage ihres Hauses verweigert hatte. Die Behörden wollten die Anlage deshalb stilllegen. Der Bezirksschornsteinfeger und ein Vertreter des Landkreises hatten dafür vorsorglich die Polizei um Amtshilfe gebeten.

