Razzia bei rechtsextremem "Freundeskreis"

Schlag gegen die rechtsextreme Szene: Die Polizei ist im Raum Göttingen und dem benachbarten Thüringen mit Durchsuchungen gegen den "Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen" vorgegangen. Die Behörde ermittelt gegen sechs Verdächtige, die eine bewaffnete Gruppe gebildet haben sollen. Bei den Razzien am frühen Dienstagmorgen fand die Polizei mehrere Schlag- und Stichwerkzeuge sowie eine Vielzahl von Datenträgern wie Handys und Laptops.

Auseinandersetzung bei Demo in Göttingen

Obwohl der rechtsextreme "Freundeskreis Thüringen/Südniedersachsen" eine Mahnwache abgesagt hatte, protestierten in Göttingen mehrere hundert Menschen gegen Rechts.

Der "Freundeskreis" wird seit Juli 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet, weil er "eine rechtsextremistische, insbesondere asyl- und fremdenfeindliche, Ideologie" verfolgt, wie es von der Behörde heißt. In den vergangenen Monaten hatte die Gruppierung immer wieder für Aufsehen im Raum Göttingen gesorgt. So hatten die Rechtsextremen in zahlreichen Orten in der Region "Mahnwachen" abgehalten und "Freiheitliche Bürgertreffs" veranstaltet. Wie Augenzeugen berichten, kommen organisierte Rechtsextreme zu den Veranstaltungen. Im November vergangenen Jahres waren außerdem bei einer Demonstration in Göttingen Mitglieder des Freundeskreises und linke Gegendemonstranten aneinandergeraten.

Pistorius: Erfolg im Kampf gegen Rechts

Göttingens Polizeipräsident sprach nach dem Einsatz von einem klaren Signal. Die Polizei habe gezeigt, dass sie "auf keinem Auge blind ist." Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach von einem Erfolg im Kampf gegen Rechts."Diese Gruppe von Nazis tritt immer wieder aggressiv und martialisch auf." Führende Mitglieder bezeichneten sich wie selbstverständlich als Nationalsozialisten, es gebe eine klar rassistische und völkische Ausrichtung. "Der heutige Einsatz hat gezeigt, dass einige Mitglieder auch vor der Selbstbewaffnung nicht zurückschrecken, um die Ziele der Gruppierung durchzusetzen".

