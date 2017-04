Stand: 20.04.2017 09:29 Uhr

"Putzen hat heute etwas von Bio-Terrorismus"

Früher gehörte er einfach dazu: der Frühjahrsputz. Pünktlich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im Jahr wurden die Fenster aufgerissen, Kissen und Teppiche herausgehängt und überall erst einmal klar Schiff gemacht. Vor dem Lappen waren dabei weder der Staub hinter dem Fernseher noch die Krümel unter dem Sofa sicher. Aber wie ist das heute? Machen die Menschen überhaupt noch Frühjahrsputz? Nicole Karafyllis von der Technischen Universität Braunschweig meint: Ja und nein. Aber in jedem Fall anders. Die Philosophin ist Autorin des Buchs "Putzen als Passion" und hat bei ihren Recherchen auch herausgefunden: Die Deutschen lassen sich nicht nur in vier Putz-Typen einteilen. In hauptsächlich protestantischen Gegenden, wie Niedersachsen, wird außerdem ganz anders geputzt als in Bayern.

Haben Sie denn schon Frühjahrsputz gemacht?

Nicole Karafyllis: Ja, an Ostern.

Sind Sie damit eher ein Überbleibsel alter Traditionen oder ist der Frühjahrsputz wieder im Trend?

Karafyllis: Das Ritual des Frühjahrsputzes hat sich deutlich verändert. Theoretisch kann man durch die vielen Haushaltsgeräte heute das ganze Jahr über großreinemachen. Die meisten Menschen planen das trotzdem eher in ihren Urlaub ein. So ist der Frühjahrsputz an Weihnachten heutzutage auch nicht ungewöhnlich. Generell würde ich das Putzen im Winter auch eher empfehlen.

Warum?

Karafyllis: Weil es biologisch gesehen im Frühjahr einfach viel dreckiger ist. Sie machen das Fenster auf und haben direkt Pollen und Insekten im Haus. Trotzdem hat der Frühjahrsputz für manche noch etwas Quasi-Religiöses: Mit dem neuen Jahr werden "alte Teufel" ausgetrieben und stattdessen Licht, Luft und Helligkeit hinein gelassen. Das gehört alles zur Aura des Putzens dazu.

Putzen kann also glücklicher machen?

Karafyllis: Deswegen ist der Titel meines Buches auch "Putzen als Passion" - also Putzen als Leidenschaft. Klar ist es mit Leiden verbunden. Aber es schafft auch viel Positives: Entspannung, Nachdenken über uns selbst und auch Nachdenken über die Welt und wie sie geordnet ist.

Passt das in die "Wisch-und-weg-Gesellschaft", die Sie anprangern?

Karafyllis: Eher nicht. Heute soll möglichst alles spiegelblank sein und wir kaufen ja auch gerne dementsprechend: Handys und Fernseher mit glänzenden Oberflächen beispielsweise. Dabei wird dann aber häufig vergessen, dass all die Dinge auch gepflegt werden müssen, was wiederum Stress erzeugt. Und dann wird erwartet, dass alles ganz schnell sauber werden muss: Man will fix etwas einsprühen und der Schmutz soll sich möglichst gleich lösen. Das ist quasi das Fastfood fürs Putzen: der Eindruck, man müsste nicht mehr rubbeln und scheuern oder die Bürste benutzen. Dafür wendet man schon mal quasi-militärische Mittel an.

Hygienewahn 45 Min - 30.01.2017 22:00 Uhr Hauke Wendler Autor/in: Carsten Rau Sorgen antibakterielle Reinigungsmittel wirklich für sichere Sauberkeit im Haushalt? Wenn ja, ist das gut? Aus der Angst vor Keimen macht die Industrie ein Milliardengeschäft.







4,2 bei 15 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Militärische Mittel beim Putzen?

Karafyllis: Ja. Im Laufe der letzten 100 Jahre wurde Schmutz immer stärker als etwas gesehen, das man töten muss - im Gegensatz zu früher, als Bakterien im Schmutz nicht bekannt waren. Und dieses Töten wird ja auch gespiegelt in den pistolenartigen Verpackungen unserer heutigen Putzmittel: dass man den Schmutz einnebeln und beschießen kann - sogar in zwei verschiedenen Düseneinstellungen. Das hat eine Beziehung zum Bio-Terrorismus. Das sind Kriegstechniken. Dabei wird völlig vergessen, dass man etwas von sich selbst tötet.

Jetzt wird es aber sehr abstrakt ...

Karafyllis: Ganz und gar nicht. Unser Körper verliert eben Haare oder Hautschuppen. Und wenn sich das mit äußeren Partikeln mischt, dann nennt man das Schmutz. Er ist also immer Teil unseres eigenen Körpers und derjenigen, die wir lieben. Das wird in unserer heutigen Zeit, wo alle möglichst glatt und gestylt erscheinen wollen, meist verdrängt. Viele Menschen wissen aber auch nichts über das Putzen. Komischerweise vor allem die Gebildeten.

Menschen mit hoher Bildung müssen doch wissen, wie man einen Lappen schwingt ...

Karafyllis: Viele wissen das nicht. Oft kommen sie aus Haushalten, in denen es seit Generationen Putzkräfte gibt und das Saubermachen immer delegiert wurde. Gerade bei Akademikern hapert es häufig schon an der Frage, was man zum Putzen alles für Hilfsmittel braucht. Aber auch anderen Menschen fehlt heute die Putzbildung. Als ich für mein Buch Menschen fragte, was Staub ist, glaubten sie oft, er komme irgendwo von der Straße oder sogar aus dem Weltall.

Weitere Informationen Richtig putzen - einfach und günstig Die Werbung verspricht oft wahre Wunder gegen Schmierflecken am Fenster, Kalkreste im Bad und dreckigen Fußboden. Doch sind die teuren Putzmittel wirklich besser? mehr

Was kann man dagegen tun?

Karafyllis: Früher gab es Haushaltsunterricht auch an den Gymnasien. Heute könnte man das zum Beispiel gut im Naturwissenschafts-Unterricht integrieren. Denn gerade junge Menschen haben Lücken in der Putzbildung und konsultieren vor dem Reinemachen eher Internet-Portale. Manchmal kann das nützlich sein, oft stehen dort dann aber Empfehlungen aus Omas Zeiten, wie "Teppichreinigung mit Sauerkraut". Eine Warnung: Probieren Sie das nicht! Das riecht unglaublich schlecht.

Kann man denn überhaupt alle über einen Kamm scheren? Putzt jeder gleich?

Karafyllis: Tatsächlich gibt es unterschiedliche Putz-Typen. Ich unterscheide vier: Zum Typ Hygieniker zähle ich diese Sagrotan-Nutzer, die alles steril haben möchten - echte Kontroll-Menschen eben. Die könnten auch nie ein benutztes Handtuch im Hotel einfach auf dem Boden liegen lassen. Ein sympathischerer Typus ist der Ästhet. Schmutz ist für den nur Staub - alles andere wird nicht anerkannt. Er putzt sehr gerne Fenster, der Rest sieht allerdings eher dreckig aus. Zum Typ der Funktionalisten gehören die meisten von uns. Diese Typen putzen das, was sie nutzen: Die Kochgeräte beispielsweise oder das Auto. Und sie haben lieber Rollos oder geflieste Böden, um zu viel Reinigungsarbeit zu vermeiden.

Zu welchem Typ zählen Sie sich?

Karafyllis: Zum vierten und verkorkstesten: dem Psychoanalytiker des Schmutzes. Diese Menschen suchen nach Geschichten, die der Schmutz erzählt - am besten an verborgenen Orten: in Schubladen, im Kühlschrank oder im Keller. Dort schauen sie, was für alte Dinge dort noch sind und bringen sie manchmal hoch und packen sie in die Waschmaschine. Alte Kuscheltiere zum Beispiel. Aber ich habe noch einen kuriosen Unterschied zwischen den Menschen festgestellt.

Welchen?

In eher protestantisch geprägten Gegenden wie Niedersachsen wird etwas lieber geputzt als beispielsweise in Bayern. Gleichzeitig leiden Protestanten dabei aber mehr. Putzen hat ja auch oft etwas mit Schuldgefühlen zu tun und Protestanten beichten nicht und befragen dadurch vielleicht öfter ihr Gewissen. Typisch protestantische Tugenden, also Disziplin und Pflichtgefühl, zeigt sich dann auch im Putzen. Dabei sollte der Ansatz sein, nicht aus einer Pflicht heraus zu putzen, sondern dann, wenn es sinnvoll ist. Damit Putzen eben kein Leiden ist, sondern Leidenschaft.

Das Interview führte Tino Nowitzki, NDR.de.

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 12.04.2017 | 17:00 Uhr