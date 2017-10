Stand: 18.10.2017 11:58 Uhr

Polizist verätzt? "Reichsbürgerinnen" vor Gericht

In Herzberg hat der Prozess gegen zwei mutmaßliche "Reichsbürgerinnen" begonnen. Die beiden Frauen aus Barbis (Landkreis Göttingen) stehen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor dem Amtsgericht. Laut Anklage soll eine 30-Jährige im Juni 2015 im Wohnhaus ihrer Mutter einen Polizisten mit säurehaltigem Sanitärreiniger überschüttet haben. Der Beamte erlitt dabei so schwere Verätzungen an den Augen, dass er stationär im Göttinger Universitätsklinikum behandelt werden musste. Auch die 68-jährige Mutter soll den Polizisten zusätzlich massiv attackiert haben. Ein Mitarbeiter des Landkreises Osterode wurde ebenfalls verletzt.

Videos 01:24 "Reichsbürger"-Prozess vorerst geplatzt Niedersachsen 18.00 Uhr Zwei Frauen aus Barbis (Landkreis Göttingen) werden beschuldigt, Polizisten säurehaltigen Reiniger ins Gesicht geschüttet zu haben. Zum Prozessauftakt erschienen die Angeklagten nicht. Video (01:24 min)

Erster Prozess geplatzt

Es ist bereits der zweite Prozess-Anlauf gegen die beiden Frauen. Die Mutter und ihre Tochter hatten einen ersten Prozesstermin durch unentschuldigtes Fehlen platzen lassen. Das Verfahren musste ausgesetzt werden. Deshalb hatte die Polizei nun im Vorfeld durchgegriffen: Die beiden Angeklagten wurden einen Tag vor dem Prozess von Beamten abgeholt und in Gewahrsam genommen. Beide mussten die Nacht in getrennten Zellen verbringen. Nach Ansicht der Justiz gehören Mutter und Tochter zu den "Reichsbürgern", die die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen nicht anerkennen.

Jahrelanger Streit mit Behörden

Zu dem Polizeieinsatz im Haus der 68-Jährigen war es gekommen, weil der Bezirksschornsteinfeger um Hilfe gebeten hatte: Die Mutter, die seit Jahren mit den Behörden im Streit liegt, hatte laut Staatsanwaltschaft mehrfach eine Inspektion der Heizungsanlage verweigert, weshalb die Anlage offiziell stillgelegt werden sollte.

