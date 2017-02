Stand: 09.02.2017 13:25 Uhr

Polizei informiert über Anti-Terror-Einsatz

Spezialkräfte des Landeskriminalamts (LKA) haben gemeinsam mit der Polizei in der vergangenen Nacht in Göttingen zwei mutmaßliche Gefährder aus der radikal-islamistischen Szene festgenommen. Laut Polizei hatten sich mit Blick auf die radikal-islamistische Szene in Göttingen die Erkenntnisse zu einem möglicherweise konkret bevorstehenden terroristischen Anschlag verdichtet. Insgesamt waren nach Angaben des Ministeriums rund 450 Beamte im Einsatz. Sie durchsuchten in der südniedersächsischen Universitätsstadt elf Gebäude und ein Haus in Nordhessen. Ob und in welchem Umfang dabei Beweismittel sichergestellt wurden, war zunächst nicht zu erfahren. Hintergrund der Durchsuchungen war offenbar eine mögliche Waffenbeschaffung. In diesem Zusammenhang soll nach bislang nicht bestätigten Informationen des NDR ein "Geldbote" überwacht worden sein.

Festgenommene gehören zur salafistischen Szene

Bei den beiden als Gefährder eingestuften Personen handelt es sich um einen 27-jährigen algerischen sowie einen 23-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Die beiden leben mit ihren Familien in Göttingen. Sie gehören seit längerer Zeit zur dortigen salafistischen Szene. Die Ermittlungen zu den möglichen Anschlagsplänen dauern an. Der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig sagte, die Erkenntnislage zu dem möglicherweise konkret bevorstehenden Anschlag habe sich in den vergangenen Tagen soweit verdichtet, dass ein schneller Einsatz notwendig gewesen sei.

Innenminister: "Wichtiger Schlag gegen die Szene"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bezeichnete die Festnahmen als einen "sehr wichtigen Schlag gegen die Szene". Die erfolgreiche Aktion zeige einmal mehr die Entschlossenheit der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus in Niedersachsen. "Wir sind gut aufgestellt und bestens vorbereitet", so Pistorius. Trotzdem werde der Kampf gegen diese dynamische Bewegung den Behörden weiterhin viel abverlangen. "Wir werden weiterhin an klugen und entschlossene Maßnahmen arbeiten, um dem Terror das Wasser abzugraben und unseren Staat und seine Menschen zu schützen", so der Minister.

Szene schon länger im Visier der Ermittler

Im März 2016 hatten Ermittler bei einer Razzia im Göttinger Stadtteil Geismar zwei Mitglieder der Salafisten-Szene in Gewahrsam genommen, weil sie offenbar geplant hatten illegal Waffen zu kaufen. Bei einem der Männer handelte es sich um einen 26-jährigen Algerier. Ob es sich bei dem heute festgenommenen Algerier und dem 2016 verhafteten Mann um die gleiche Person handelt, wollte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von NDR.de am Donnerstag zunächst nicht beantworten.

