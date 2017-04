Stand: 15.04.2017 09:36 Uhr

Ostermärsche gegen Luftangriffe in Syrien

In mehreren niedersächsischen Städten laden Friedensinitiativen zu den traditionellen Ostermärschen. Themen des Marsches sind in diesem Jahr unter anderem der Giftgasangriff in Syrien, die amerikanische Reaktion darauf und die Aufrüstung der NATO im Baltikum.

Friedensdemos in Hannover und Braunschweig

"Wir sind entschieden gegen den Angriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt durch die USA", sagte Brunhild Müller-Reiss von den hannoverschen Ostermarsch-Veranstaltern NDR 1 Niedersachsen. Sie rechnen in Hannovers Innenstadt um das Steintor mit mehr als 500 Teilnehmern. Das Braunschweiger Bündnis mahnt an, eine neue "Entspannungspolitik" sei notwendiger als eine Mobilmachung gegen Russland. Die Demonstration führt zu Fuß oder mit dem Rad durch die Braunschweiger Innenstadt.

Der erste deutsche Ostermarsch 18.04.1995 10:00 Uhr Autor/in: Schütt, Peter NDR 90,3 erinnert daran, wie am 18. April 1960 ein kleines Grüppchen norddeutscher Pazifisten um Helga und Konrad Tempel eine Massenbewegung in Gang setzte.







3 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Friedensradtour in Osnabrück

Statt einer Demonstration gibt es in Osnabrück eine Friedensradtour zur Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Bramsche. Weitere Ostermärsche finden heute in Wolfsburg, Gifhorn, Oldenburg und Delmenhorst statt. Die Ostermärsche ziehen immer weniger Menschen in Deutschland an, insgesamt erwarten die niedersächsischen Veranstalter mehrere Hundert Teilnehmer. Vor rund 40 Jahren demonstrierten bundesweit noch Hunderttausende.

Ein Blick zurück mit Audio Drei Tage unterwegs: Die ersten Ostermärsche Der erste deutsche Ostermarsch führt 1960 von norddeutschen Städten in die Lüneburger Heide. Im Kalten Krieg wächst der Protest der Pazifisten zur Massenbewegung heran. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2017 | 08:00 Uhr