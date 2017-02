Stand: 22.02.2017 11:51 Uhr

Orkanböen fegen mit Tempo 130 über den Harz

Wer für heute oder morgen eine Wanderung auf den Brocken geplant hat, sollte diese besser abblasen. Nicht nur wegen des anhaltenden starken Regens, der die Wanderung vermiesen könnte, sondern auch wegen der Orkanböen, die derzeit mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde über das Mittelgebirge hinwegfegen. Für Höhenlagen ab 1.000 Metern hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) deshalb bis Freitagmorgen eine Unwetterwarnung herausgegeben. "Dort sollte man sich nicht aufhalten, es besteht Lebensgefahr", sagte DWD-Meteorologe Andreas Friedrich NDR.de. Denn bei diesen Windgeschwindigkeiten könnten Bäume umstürzen und Äste herabfallen.

Orkantief "Thomas" wirbelt über den Harz 22.02.2017 12:00 Uhr Orkantief "Thomas" bringt Böen, die mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde über den Brocken fegen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben.







Weitere Unwetterwarnung für den Harz

Zudem warnt der DWD wegen der milden Temperaturen vor unwetterartigem Tauwetter im Harz. Durch Dauerregen und Schmelzwasser könnten in höheren Lagen bis morgen Abend 70 bis 90 Liter Wasser in die Flüsse fließen, so Friedrich. An einigen Flüssen und Bächen könne das zu Überschwemmungen führen.

Orkantief morgen auf dem Höhepunkt

Auch in den übrigen Teilen Niedersachsens verführt das Wetter derzeit nicht gerade zu einem Gang nach draußen: Nass ist es und stürmisch. Schuld ist Orkantief "Thomas", das laut Friedrich auf seinem Weg von der Nordsee in Richtung Polen morgen Nachmittag seinen Höhepunkt haben wird. Sturmwarnungen in den Niederungen werde es aber voraussichtlich nur für einzelne Kreise geben. Welche genau das sein werden, sei erst morgen absehbar. Ab Freitagvormittag beruhige sich das Wetter dann in Niedersachsen, so der Meteorologe. Die für das Wochenende geplanten Karnevalsumzüge würden nicht durch Sturm gefährdet. Gemütlich wird es für die Narren aber trotzdem nicht: Friedrich empfiehlt ihnen einen Regenschutz über dem Kostüm.

