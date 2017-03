Stand: 05.03.2017 09:59 Uhr

Obduktion von Babyleiche gestaltet sich schwierig

Nach dem Fund eines toten Babys am Sonnabend bei Knesebeck im Landkreis Gifhorn hat die Obduktion bisher keine Klarheit gebracht. Noch immer ist unklar, wie der Junge zu Tode gekommen ist. Die Verwesung des Körpers sei zu weit fortgeschritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rechtsmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hatten am Samstagabend mit der Obduktion begonnen.

Keine Hinweise auf die Eltern

Eine komplexe Gewebeuntersuchung soll nun dabei helfen, Todesursache und Todeszeitpunkt zu klären. Die Auswertung dieser Untersuchung könne mehrere Wochen dauern, hieß es von der Polizei. Müllsammler hatten die Babyleiche auf einem Komposthaufen, eingepackt in eine Plastiktüte, gefunden. Laut Polizei gibt es weder Hinweise auf die Eltern des Kindes, noch darauf, wer das Kind abgelegt hat.

Totgeburt oder Tötungsdelikt?

Die Polizei hatte den Fundort am Sonnabend weiträumig abgesperrt, Spuren gesichert und Zeugen befragt. Für die Ermittler sei entscheidend, ob der Tod des Säuglings vor oder nach der Geburt erfolgte, so Reuter. Im ersteren Fall gehe man dann von einer Totgeburt aus, im letzteren Fall von einem Tötungsdelikt.

