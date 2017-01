Stand: 11.01.2017 18:55 Uhr

Northeimer baut ganze Stadtteile aus Papier nach von Wieland Gabcke

Etwas eingeengt zwischen Papierhochhaus-Modellen sitzt Frank Reuter in seinem Keller an einem vollgepackten Schreibtisch. Die Schere in der Hand, eine dicke Brille auf der Nase. "Die Brille brauche ich, sonst geht das gar nicht", sagt Reuter, während er mit der scharfen, handgroßen Bastelschere die winzigen Falzmarken an einem Papiermodell ausschneidet. Nicht länger als eine Stunde am Stück arbeitet Reuter an seinen Modellen, auch um die Augen zu schonen. "Dann ist Pause, dann wird ausgeruht."

Reuter setzt auf Detailtreue

Einfach drauf los zu basteln ist nicht Reuters Art. Er bereitet seine Werke sorgfältig vor. "Ich suche Grundrisse von Gebäuden im Internet oder in Büchern, fahre auch mal hin und mache Fotos", erzählt Reuter. Auf A3-Papier zeichnet er dann im Maßstab 1:1.000 die Fassaden der Hochhäuser mit Bleistift, Geodreieck und Lineal auf. Das Ganze wird dann kopiert, die Originale im Schrank verstaut und die Kopien mit Buntstift bemalt. "Dann noch falzen und knicken und dann klebe ich das zusammen - dann sollte alles passen und das Gebäude stehen."

Ein Jahr an Frankfurter Bankenviertel getüftelt

Das alles braucht seine Zeit. An einem Modell des Frankfurter Bankenviertels, das schräg hinter seinem Werkstattschreibtisch aufgebaut ist, hat Reuter ein Jahr gearbeitet. Über diese Arbeit freut er sich besonders. Vor allem, weil seine Berechnungen gestimmt haben. "Das ist nicht immer ganz leicht, manchmal muss ich auch die Maße von Fuß in Meter umrechnen", sagt der 52-Jährige. Zum Beispiel bei seinen Modellen von New York, die er in seinem Northeimer Haus auf dem Dachboden aufgebaut hat. Dort hängen an den Wänden Zeitungsartikel der vergangenen 20 Jahre, in denen über Reuters Papiermodelle berichtet wird.

"Wenn ich etwas mache, muss es exakt sein"

Der Northeimer zeigt seine Modelle des alten und des neuen World Trade Centers, dann nimmt er zwei Werke aus einer Vitrine und hält sie nebeneinander. "Das war mein erster Versuch: die Commerzbank in Frankfurt 1996." Später war er mit dem wenig detailreichen und vor allem überhaupt nicht maßstabsgetreuen ersten Versuch nicht mehr zufrieden und hat die Commerzbank noch einmal nachgebaut. "Wenn ich etwas mache, muss es exakt sein", sagt der 52-Jährige.

Elbphilharmonie wäre eine Herausforderung

Reuters neuester Plan ist es, einen Stadtteil von Dubai nachzubauen. "Ich war schon mal dort und wollte auch dieses Jahr wieder hinfahren", sagt der Northeimer. Vielleicht reist er mit seiner Frau und seinem Sohn aber auch wieder nach New York. Spannend findet Reuter auch die Elbphilharmonie in Hamburg. "Aber da ist ja ein geschwungenes Dach oben und die Fenster sind ja auch so ein bisschen ausgewölbt, das ist schon schwierig, das in Papier zu bauen."

Singer-Building und Bankenviertel gehen auf Reisen

Weniger geeignet als Papiermodell war auch das 1908 erbaute und 1968 wieder abgerissene New Yorker Singer-Building. Dieses Hochhaus hat es Reuter besonders angetan. So sehr, dass in seinem Wohnzimmer ein Modell aus Holz steht, von innen beleuchtet, mit Farbe statt Buntstift bemalt, im Maßstab 1:100. "Das musste ich etwas größer machen, sonst würde man ja nichts erkennen." Das Holzmodell des Singer-Buildings zeigt der Northeimer Modellbauer Ende März bei der Modellbauausstellung im Göttinger Autohaus Südhannover. Und auch das Frankfurter Bankenviertel geht auf Reisen. Im April ist Reuter damit bei der Messe Intermodellbau in Dortmund vertreten.

