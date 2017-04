Stand: 29.04.2017 12:40 Uhr

Northeimer Terrorverdächtiger: Weitere Festnahme

Im Fall des terrorverdächtigen Salafisten Sascha L. aus dem niedersächsischen Northeim haben Spezialkräfte der Polizei einen vierten Unterstützer gefasst. Der Mann habe sich am Freitag in Lindau im Landkreis Northeim auf offener Straße widerstandslos festnehmen lassen, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle, Bernd Kolkmeier, am Sonnabend. Über sein Alter und seine Staatsangehörigkeit gab es zunächst keine Angaben.

Wer ist der Terrorverdächtige aus Northeim? Hallo Niedersachsen - 24.02.2017 19:30 Uhr Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Northeim ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft, wie der 26-Jährige in der Salafistenszene vernetzt war.







Beamte finden Sprengsätze und Chemikalien

Ende Februar war der 26-jährige Sascha L. gefasst worden. Er hatte zugegeben, einen Sprengstoffanschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. Als die Polizei seine Wohnung durchsuchte, stieß sie auf die hochexplosive Chemikalie Acetonperoxid sowie weitere zum Bau eines Sprengsatzes benötigte Chemikalien und elektronische Bauteile zur Herstellung eines Fernzünders. Sascha L. sitzt wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Untersuchungshaft.

Bereits Mitte April waren drei mutmaßliche Unterstützer von Sascha L. festgenommen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den beiden Männern - einem Afghanen und einem Türken (beide 27 Jahre) - sowie einer 25-jährigen Deutschen Beihilfe zur Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat vor. Sie wurden in Köln, im westfälischen Bünde und in Hildesheim festgenommen und sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft.

Erst rechtsextrem, dann Salafist

Der 26-jährige Northeimer Sascha L. hat eine wechselhafte Lebensgeschichte: Bevor er 2014 zum Islam konvertierte, gehörte er nach Informationen von Initiativen gegen rechts zur rechtsextremen Szene. Er habe damals im Internet etwa vor dem "schleichenden Volkstod" und vor Muslimen, die in Deutschland "die Scharia durchziehen" wollten, gewarnt.

