Stand: 23.02.2017 16:57 Uhr

Northeim: 26-Jähriger plante Sprengstoffanschlag

Die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen haben am Dienstag einen 26 Jahre alten Mann in Northeim festgenommen. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Celle und die Polizeidirektion Göttingen heute mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien unter anderem chemische Stoffe zum Bau einer "unkonventionellen Sprengvorrichtung" auf Basis des Sprengstoffs Acetonperoxid (APEX) sowie elektronische Bauteile für einen Fernzünder gefunden worden. Der Mann soll einen Sprengstoffanschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant haben.

Northeimer soll Terroranschlag geplant haben NDR//Aktuell - 23.02.2017 16:00 Uhr In Northeim haben die Ermittlungsbehörden einen 26-jährigen Mann verhaftet. Er soll Anschläge mit einem selbstgebauten Sprengsatz auf Polizisten und Soldaten geplant haben.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verdächtiger wird zur salafistischen Szene gerechnet

In ersten Vernehmungen habe der 26-Jährige eingeräumt, einen solchen Anschlag geplant zu haben. Er habe die möglichen Opfer mit dem selbst gebauten Sprengsatz "in eine Falle locken wollen". Der Deutsche aus Northeim wird den Ermittlern zufolge der salafistischen Szene zugerechnet. Er hat offenbar keine weitere Staatsangehörigkeit, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Celle sagte. Seit Mittwoch sitzt der Northeimer wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf (Landkreis Göttingen) in Untersuchungshaft.

Polizei: Keine Verbindung zur Festnahme vor zwei Wochen

Eine Verbindung zu der Festnahme zweier Terrorverdächtiger bei einer Razzia in Göttingen vor zwei Wochen gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht, sagte der Sprecher. Die beiden Männer aus Nigeria und Algerien sollen aber ebenfalls zur radikal-islamistischen Szene gehören. Sie sitzen in Abschiebehaft, beide haben dagegen geklagt. Das Bundesverwaltungsgericht muss jetzt entscheiden, ob sie abgeschoben werden können. Während die Göttinger Gefährder Kontakte zu Islamisten in vielen Regionen unterhalten haben sollen, richteten sich die Ermittlungen in Northeim derzeit ausschließlich gegen den 26-Jährigen. In Northeim gibt es nach Einschätzung der Polizei keine radikal-islamische Szene.

Northeims Bürgermeister geschockt

Nach Angaben von Nachbarn lebte der 26-Jährige in einer Wohnung über einer Einkaufspassage in der Northeimer Innenstadt. Sechs Beamte hätten anschließend die Wohnung durchsucht und große Mengen Beweismaterial abtransportiert. Northeims Bürgermeister Hans-Erich Tannhäuser (parteilos) sagte, er sei "schockiert und sehr betroffen". Für ihn sei es unfassbar, dass in einer Stadt mit 30.000 Einwohnern jemand eine Bombe bauen wolle, um Menschen zu töten.

Weitere Informationen mit Video "Wir können niemandem hinter die Stirn gucken" Sogenannte Gefährder beschäftigen Ermittler auch in Niedersachsen intensiv. Gefordert sind schwierige, möglicherweise folgenschwere Entscheidungen. LKA-Chef Kolmey im Interview. (16.01.2017) mehr

Sprengstoff häufig im Einsatz

APEX gilt als hochexplosiver Stoff, dessen Wucht mit der von Trinitrotoluol (TNT) vergleichbar ist. Es kann mit herkömmlichen Sprengstoffdetektoren nicht aufgesprürt werden. APEX wurde bei den Terroranschlägen von Paris im November 2015 eingesetzt, im Oktober 2016 wurden in der Wohnung des syrischen Terrorverdächtigen Al-Bakr in Chemnitz 1,5 Kilogramm des Sprengstoffes entdeckt. Erst vor knapp zwei Wochen fanden französische Fahnder 70 Gramm des Stoffes bei Terrorverdächtigen im südfranzösischen Montpellier. Wie viel APEX in Northeim gefunden wurde, wollten die Ermittler auf Nachfrage von NDR.de nicht mitteilen.

Videos 04:41 min Wie können Gefährder enttarnt werden? 14.01.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Nach dem Anschlag in Berlin wird die Diskussion um sogenannte Gefährder lauter. Doch die Ermittlungen gegen potenzielle Attentäter ist eine schwierige Aufgabe. Video (04:41 min)

Pistorius: Radikalisierungen verlaufen immer rasanter

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) lobte die Arbeit der Ermittler. Er hob hervor, dass die Entwicklungen im Bereich des islamistischen Terrorismus "extrem dynamisch" seien: "Die Verläufe einer anfänglichen Radikalisierung hin bis zur Durchführung eines Anschlages werden immer kürzer. Deshalb müssen auch Prävention und Beratung ein wichtiger Baustein bleiben, um Radikalisierung im besten Falle zu verhindern." Die Verhaftung des Northeimer Terrorverdächtigen sei ein "eindeutiger Hinweis an alle radikalen Fanatiker, dass in Niedersachsen kein Platz ist für die Feinde von Freiheit und Demokratie." Zugleich sprach Pistorius von einem "Signal der Stärke und Verbundenheit an unsere vielen, friedlichen muslimischen Freunde, die sich selbst aufs Schärfste vom Missbrauch ihrer Religion durch Extremisten distanzieren."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.02.2017 | 13:30 Uhr