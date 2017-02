Stand: 02.02.2017 14:49 Uhr

Niedersachsen: Fundgrube für Saurier-Forscher

Es kommt nicht oft vor, dass Wissenschaftler Überreste von Flugsauriern in die Finger bekommen. Denn ihre Skelette sind dünn und zerbrechlich. Damit sie über Millionen Jahre erhalten bleiben, müssen schon außergewöhnlich günstige Bedingungen herrschen, wie Ulrich Joger erklärt. Er leitet das Naturhistorische Museum Braunschweig. Dort haben Paläontologen derzeit das große Glück, Flugsaurier-Knochen untersuchen zu können. Entdeckt wurden sie in jurassischem Ölschiefer bei Schandelah im Landkreis Wolfenbüttel. Wenn seltene Saurier-Überreste gefunden werden, dann meist in Niedersachsen. Denn hier herrschten eben solche außergewöhnlich günstigen Bedingungen.

Sauerstoffarme Wasserschicht verhindert Verwesung

"Vor vielen Millionen Jahren war das Gebiet des heutigen Bundeslands fast vollständig von einem flachen Meer bedeckt", erklärt Ralf Kosma, Leiter der Paläontologie des Museums. In diesem Meer gab es kleine Inseln, sodass auf heutigem niedersächsischem Gebiet auch Landsaurier lebten. Starb einer von ihnen in Ufernähe und versank in einer sauerstoffarmen Wasserschicht, wurde der Leichnam konserviert und im Laufe der Zeit von Sedimenten bedeckt. "Alle fossilen Skelette, die wir finden, stammen von Tieren, die nach ihrem Tod im Wasser konserviert worden sind", so Kosma.

Europasaurus ausschließlich im Harz nachgewiesen

So gelang auch die spektakuläre Entdeckung des Europasaurus in Niedersachsen. 1998 wurden Überreste dieses Sauriers im Steinbruch Langenberg bei Goslar gefunden. Diese Saurier-Art war bis dahin unbekannt gewesen. Bis heute konnte der Europasaurus nur auf dem Gebiet des heutigen Harz nachgewiesen werden.

In Schandelah im Landkreis Wolfenbüttel wurden auch Überreste eines Ichthyosauriers gefunden. Ein Fischsaurier, von denen es in der riesigen Wasserfläche auf heutigem niedersächsischem Gebiet viele gegeben haben dürfte. Die Überreste des Ichthyosauriers sind 180 Millionen Jahre alt - und versetzten die Paläontologen in Begeisterung.

