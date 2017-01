Stand: 09.01.2017 21:06 Uhr

Nach Manager-Festnahme: VW in Bedrängnis

Eigentlich sollte die Automesse in Detroit nach dem Abgas-Skandal ein Wendepunkt für VW sein, ein vorsichtiger Neustart für die Marke in ihrem schwierigsten Markt. Doch es kam anders. Erst wurde der VW-Manager Oliver S. am Wochenende vom FBI in den USA festgenommen. Dann veröffentlichen Ermittler einen weiteren Vorwurf, der Volkswagen erneut in ernste Bedrängnis bringen könnte: Das leitende Management soll diese Vertuschung des Abgas-Skandals abgesegnet haben. Das hätten Kronzeugen ausgesagt. Der Konzern wollte sich dazu nicht äußern.

Aktionäre zu spät über Vertuschungen informiert?

Wenn sich die Vorwürfe erhärten, könnte das ein neues Problem für VW werden. Bislang lautete die Verteidigungslinie des Konzerns: Die Abgas-Manipulationen gehen auf eine kleine Gruppe von Ingenieuren zurück. Diese Argumentation ist aus strafrechtlicher Sicht wichtig, weil in dem Fall wichtige Manager straffrei blieben. Sie könnte auch relevant für die Klagen von Anlegern sein. Der Vorwurf lautet hier, die Konzernspitze habe Aktionäre zu spät über den Skandal informiert. Wenn VW-Managern zu einem früheren Zeitpunkt Vertuschung nachgewiesen werden kann, wäre das Wasser auf die Mühlen von Klägeranwälten, die für Aktionäre Schadenersatz herausholen wollen.

Festgenommener in Miami vor Gericht

Der festgenommene S. soll eine Schlüsselrolle bei dem Versuch gespielt haben, den Abgas-Skandal zu vertuschen. Daher werde ihm Verabredung zum Betrug vorgeworfen, schreibt die "New York Times". Der früher mit Umweltfragen in den USA betraute Mitarbeiter sollte in Miami einem Richter vorgeführt werden, wie eine Sprecherin des dortigen Gerichts am Montag sagte. Vom Konzern heißt es, man arbeite weiter eng mit dem US-Justizministerium zusammen, werde sich zu laufenden Untersuchungen aber nicht äußern.

Manager in Deutschland im Visier?

Neben Oliver S. sollen auch hochrangige Manager in Deutschland ins Visier der US-Ermittler geraten sein. Das berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Die Ermittler wollen auch sie zur Rechenschaft ziehen, schreibt die Agentur unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. In der vergangenen Woche war ein VW-Manager in Südkorea wegen der Fälschung von Zulassungsdokumenten für Importautos zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Manager Angaben zu Schadstoffemissionen und zur Lautstärke gefälscht und damit gegen Umweltrecht verstoßen.

Vergleich mit US-Justiz könnte bevorstehen

Unterdessen steht VW anderen Medienberichten zufolge kurz vor einem Milliardenvergleich mit der US-Justiz. Schon in dieser Woche könnte eine Einigung erzielt werden, die strafrechtlichen Ermittlungen beizulegen. Die damit verbundene Strafzahlung dürfte dem "Wall Street Journal" nach bei mehreren Milliarden Dollar liegen. Auch dies wollte eine VW-Sprecherin auf Nachfrage nicht kommentieren. Allein die zivilrechtliche Einigung mit US-Autobesitzern und Umweltbehörden kann VW mehr als 17 Milliarden US-Dollar kosten. Offen ist auch, ob und welchen Zusammenhang es zwischen einem Vergleich und der Festnahme des Managers gibt. Ebenfalls unklar ist, ob VW im Rahmen des Vergleichs mit dem Justizministerium ein Schuldgeständnis abgeben werde. Den Quellen zufolge dürften dem Konzern Betrug und Irreführung von Regierungsbeamten zur Last gelegt werden. Der Kompromiss dürfte demnach neben strafrechtlichen weitere zivilrechtliche Bußgelder umfassen.

VW hat 2016 wieder mehr Autos verkauft

Trotz der andauernden Ermittlungen im Abgas-Skandal und des erlittenen Image-Schadens hat die Marke Volkswagen im vergangenen Jahr weltweit knapp sechs Millionen Autos verkauft. Das sei ein Absatz-Plus von 2,8 Prozent, teilte der VW-Markenchef Herbert Diess in Detroit mit. Verantwortlich dafür war vor allem der chinesische Markt. Dort konnte der Absatz um 14 Prozent gesteigert werden. Demnach ging mit drei Millionen Fahrzeugen die Hälfte aller ausgelieferten VW-Modelle nach Fernost. In den USA gingen die Verkaufszahlen dagegen um 7,6 Prozent zurück. Auch im Heimatmarkt Deutschland verzeichnete die Kernmarke ein Minus von 7,2 Prozent - hierzulande wurden knapp 560.000 Pkw ausgeliefert. VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann sprach von einem erfreulichen Jahresabschluss, der Mut mache für 2017. Die VW-Kunden hätten der Marke in herausfordernden Zeiten die Treue gehalten.

Auch in den USA blickt VW weiterhin optimistisch in die Zukunft: Man sei entschlossen, in den nächsten zehn Jahren ein wichtiger und profitabler Hersteller in den USA zu werden", so Diess. Dazu beitragen soll ein neuer Stadt-Geländewagen. VW stellte das neue Tiguan-Modell für den US-Markt kurz vor Beginn der Automesse in Detroit vor.

