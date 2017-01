Stand: 05.01.2017 09:46 Uhr

Nach Interviewpanne: Müller fehlt bei US-Messe

"Motorcity" Detroit im US-Bundesstaat Michigan ist VW-Chef Matthias Müller in diesem Jahr keine Reise wert. In diesem Jahr soll es laut VW kein eigenes Veranstaltungsformat geben. "Aus diesem Grund wird der Konzernvorstand nicht an der Messe teilnehmen", teilte das Unternehmen mit. Die Vereinigten Staaten waren im vergangenen Jahr kein gutes Pflaster für Müller: In einem Radiointerview mit dem US-Sender NPR hatte er den Abgas-Skandal als ein "technisches Problem" dargestellt und Lügen des Konzerns bestritten. Für seine Aussagen musste er anschließend scharfe Kritik einstecken. Der Tenor: Er zeige zu wenig Reue gegenüber den US-Behörden.

Weitere Informationen mit Video VW-Aufseher diskutieren Müllers Interview-Pannen Als ob Volkswagen nicht andere Probleme hätte: Die Spitze des Aufsichtsrates muss sich mit verunglückten Interviews von VW-Chef Matthias Müller befassen. Wird ihn das den Job kosten? (19.01.2016) mehr

Messeaktivitäten sollen "kritisch hinterfragt" werden

Hintergrund für das Fernbleiben von Müller & Co. ist offiziell der Sparkurs, den VW fährt. Die Messeaktivitäten des Konzerns und der Tochtermarken würden "bezüglich Effizienz und Wirkung weiterhin kritisch hinterfragt und angepasst", hieß es weiter.

Weitere Informationen Diesel-Skandal: Kleiner Erfolg für VW in den USA Einem Medienbericht zufolge haben Umweltbehörden in den USA VW-Pläne zur Umrüstung der manipulierten 3,0-Liter-Dieselmotoren genehmigt. Das letzte Wort hat jedoch Richter Charles Breyer. (18.12.2016) mehr

In den USA steht VW besonders im Fokus, da hier die massenhafte Manipulation von Diesel-Abgastests aufgeflogen war. Für die betroffenen Fahrzeuge in den USA hat sich der Konzern auf Kundenentschädigungen und Strafen eingelassen, die den Autobauer mehr als 17 Milliarden Dollar kosten können.

Antrag abgelehnt: Anlegerklagen auch vor US-Gericht

Einem Antrag des Unternehmens, die Klagen von US-Anlegern in Deutschland zu verhandeln, erteilte der zuständige Richter Charles Breyer jetzt eine Absage. Bei den Klägern handelt es sich vor allem um US-Pensionsfonds, die nicht direkt in VW-Aktien, sondern in sogenannte Aktien-Hinterlegungsscheine investiert hatten. Die Kläger wollen Entschädigung für die Kursverluste erstreiten, die sie durch den VW-Skandal erlitten haben. Volkswagen weist den Vorwurf zurück, Investoren nicht rechtzeitig über die Risiken durch die Abgasaffäre informiert zu haben.

Video 02:09 min #Dieselgate: Der Volkswagen-Skandal mal kurz erklärt Den VW-Abgas-Skandal zu verstehen, ist gar nicht so einfach. Deshalb erklären wir Ihnen hier und jetzt kurz und verständlich, um was es da eigentlich geht. Viel Spaß! Video (02:09 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 05.01.2017 | 08:00 Uhr