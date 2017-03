Stand: 04.03.2017 19:04 Uhr

Müllsammler finden totes Baby nahe Knesebeck

Auf einem Komposthaufen, eingepackt in eine Plastiktüte, hat ein Müllsammler südlich von Knesebeck im Landkreis Gifhorn den Leichnam eines männlichen Babys gefunden. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Über die Todesursache und das genaue Alter des Kindes sollte eine Obduktion am Samstagabend Aufschluss geben. Der Leichnam habe aber bereits einige Tage dort gelegen, sagte Polizeisprecher Thomas Reuter.

Keine Hinweise auf die Eltern

Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab, sicherte Spuren und befragte Zeugen. Für die Ermittler sei entscheidend, ob der Tod des Säuglings vor oder nach der Geburt erfolgte, so Reuter. Im ersteren Fall gehe man dann von einer Totgeburt aus, im letzteren Fall von einem Tötungsdelikt. Laut Polizei gibt es noch keine Hinweise darauf, wer die Eltern des Kindes sind und wer es abgelegt hat.

