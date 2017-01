Stand: 30.01.2017 17:08 Uhr

Luchs reißt im Solling sieben Schafe

Diesmal war es nicht der Wolf, da sind die Experten sich sicher: Ein Luchs hat im Solling sieben Kamerunschafe gerissen. Der Halter habe seine Schafherde am Freitagmorgen auf der Weide in der Nähe von Lobach (Landkreis Holzminden) tot aufgefunden, teilte der Koordinator des Harzer Luchsprojekts, Ole Anders, mit. Seinen Angaben nach deuteten die Spuren auf der Weide von Beginn an darauf hin, dass ein Luchs die Tiere getötet hatte. Dieser Verdacht habe sich dann bei näheren Untersuchungen vor Ort bestätigt. "Es war eindeutig ein Luchs", sagt Anders.

"Sieben auf einen Schlag, das hatten wir noch nie"









Sieben auf einen Streich - das gab's noch nie

Feststellen konnten die Experten dies unter anderem anhand der Pfotenspuren im Schnee. "Das Trittsiegel ist unverkennbar", so Anders. Außerdem sei die Weise, auf die die Schafe getötet wurden, typisch für den Luchs: Laut Anders beißt er sich gezielt in der Kehle seiner Beute fest und erstickt sie. Untypisch sei dagegen, dass der Luchs gleich sieben Tiere auf einmal gerissen hat. "Das hatten wir noch nie", sagt der Harzer Luchsexperte. "Normalerweise tötet der Luchs ein Tier, stillt seinen Hunger und kommt dann wieder, wenn der Hunger zurückkehrt." Im aktuellen Fall seien alle sieben Schafe tot an unterschiedlichen Stellen auf der Weide gefunden worden, lediglich zwei der Tiere habe der Luchs angefressen: "Das war für uns dann doch recht überraschend." Laut Anders hat es seit Beginn des Auswilderungsprojekts im Jahr 2000 bislang nur einen vergleichbaren Vorfall gegeben: Vor rund 15 Jahren hatte ein Luchs in der Nähe von Scharzfeld am Harz vier Heidschnucken getötet. Ansonsten hätten Luchse bislang lediglich einzelne Nutztiere gerissen.

War's ein Männchen oder ein Weibchen?

Der Besitzer der Schafherde bekommt den Marktwert der Tiere ersetzt. Anders und seine Kollegen haben versucht, an den toten Schafen Speichelreste des Luchses zu sichern, die nun in einem Labor untersucht werden sollen. Die Experten erhoffen sich davon unter anderem Aufschluss über die Frage, ob ein Männchen oder ein Weibchen die Tiere getötet hat. Auch, ob ein oder mehrere Luchse am Werk waren, ist laut Anders noch nicht gänzlich geklärt. "Obwohl die Spuren eher darauf hindeuten, dass die Risse auf das Konto eines einzelnen Tieres gehen." Ob die Untersuchungen allerdings ein Ergebnis bringen, ist unklar. Denn laut Anders verflüchtigt sich Speichel schnell und ist oft bereits nach 24 Stunden nicht mehr nachweisbar.

Den Luchsen wird es im Harz zu eng

Bereits seit geraumer Zeit gebe es regelmäßig Hinweise darauf, dass einige Luchse den Harz verlassen hätten, um in andere Waldgebiete auszuwandern, sagt Anders. Obwohl die Autobahn 7 nur wenige Schlupflöcher hat, haben einige Luchse die Straße gequert und sich im Solling angesiedelt. Dort seien bereits mehrere Nachweise für die Existenz von Luchsen gefunden worden, sagt Anders. Mittlerweile haben die Tiere sich im Solling zudem auch schon erfolgreich fortgepflanzt: Die ersten Hinweise auf Luchsnachwuchs gab es laut Anders im vergangenen Herbst. Und der könnte dem Luchseperten zufolge theoretisch auch für die aktuellen Schafsrisse verantwortlich sein: Einige Tage zuvor war in der Nähe des Tatorts eine Luchsin mit vier Jungtieren gesehen worden.

