Stand: 02.05.2017 12:35 Uhr

Nur leerer Tank stoppt 86-jährigen Falschfahrer

Ein offenbar verwirrter Falschfahrer hat am Sonntagabend auf der Autobahn 7 bei Göttingen für zahlreiche lebensgefährliche Situationen gesorgt. Nach Angaben der Polizei fuhr der aus Thüringen stammende 86-Jährige nach einem Wendemanöver am Autobahndreieck Drammetal rund fünf Kilometer lang in die falsche Richtung. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge, die mit bis zu 180 Stundenkilometern unterwegs waren, hätten ihm erst im allerletzten Moment ausweichen können. Es sei ein Wunder, dass es keine Unfälle gegeben habe, sagte ein Polizeisprecher gegenüber NDR.de. Die Falschfahrt endete erst, als der Wagen des Rentners in Höhe von Mengershausen wegen Benzinmangels liegen blieb.

Archiv-Video 00:43 min Drei Verletzte nach Geisterfahrt auf A 7 Eine Autofahrerin hat am Montagabend mehrere Unfälle verursacht. Sie war als Falschfahrerin auf der A 7 bei Bispingen unterwegs. Dabei verletzte sie zwei andere Autofahrer und sich selbst. Video (00:43 min)

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Mehrere Autofahrer hatten zuvor vergeblich versucht, den Falschfahrer mit Lichtzeichen und Hupen auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Er ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und fuhr mit zügigem Tempo und ohne Licht auf dem Überholfahrstreifen weiter in Richtung Göttingen. Bei der Polizei und Feuerwehr gingen innerhalb kürzester Zeit rund 40 Notrufe ein. Nachdem der Wagen liegen geblieben war, kümmerten sich Einsatzkräfte der Autobahnpolizei um den 86-Jährigen. Bei einer ersten Befragung habe er einen zeitlich und räumlich desorientierten Eindruck gemacht, hieß es. Er sei daraufhin von Angehörigen abgeholt und nach Hause gebracht worden. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Beamten beschlagnahmten noch vor Ort den Führerschein des Falschfahrers. Ob er ihm dauerhaft entzogen wird, müsse nun ein Richter entscheiden, so der Sprecher.

