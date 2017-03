Stand: 14.03.2017 08:08 Uhr

Kunstdiebe bringen Bronzefigur zum Schrottplatz von Tino Nowitzki

Vielen Menschen gilt eine Kirche als heiliger Ort. Kann sie also der passende Rahmen für eine Kriminalstory sein? In der über 900 Jahre alten Kirche St. Jakobus der Ältere in Goslar ist vor kurzem genau das passiert. Die Protagonisten sind eine wertvolle Bronze-Figur, ein diebisches Pärchen und ein Schrotthändler. Es ist eine Geschichte von Gottlosigkeit und linkischem Gaunertum. Und am Ende stellt sich heraus: So etwas passiert häufiger.

55 Kilo Bronze spurlos verschwunden

Es geschah Ende Januar: Die Kunstexpertin Elfi Krajewski wollte eigentlich nur einmal nach der Bronzefigur schauen. Schließlich sollte diese bald Teil einer Ausstellung über den Goslarer Bildhauer Walter Kaune werden, der gern christliche Aussagen in seine Kunstwerke brachte. Nicht ohne Grund war die etwa 1,37 Meter hohe, imposante Figur von einem Mann mit gen Himmel gestreckten Händen ein echtes Schmuckstück der Jakobikirche. Der Titel des Werks: "Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen." Doch die Figur hatte die Kirche verlassen. Scheinbar spurlos. Zunächst dachte Krajewski nichts Böses - wer klaut schließlich eine 55 Kilo schwere Bronzefigur? "Ich dachte, dass sie sich vielleicht der Pfarrer für eine andere Gemeinde ausgeliehen hatte", sagt die Kunst-Expertin. Doch die Nachfrage ergab: Eigentlich sollte das Werk noch an seinem Platz stehen. Die Kirche wandte sich an die Polizei. Wurde die Figur einfach aus der offenen Kirche herausgetragen?

Sie kamen im schwarzen Taxi

In der Polizeiinspektion Goslar ging etwa zeitgleich ein Anruf ein, der schnell Licht ins Dunkel brachte. Am Apparat: Toni Faria, Schrotthändler aus Langelsheim. Schon am 16. Januar sei auf seinem Hof ein schwarzes Taxi vorgefahren. Darin habe ein junges Pärchen gesessen. Nur die Frau führte die Verhandlungen mit Toni Farias Bruder Alberto. "Die Klamotten waren ganz normal. Wie ein Dieb sah sie jedenfalls nicht aus", sagt Alberto Faria. In akzentfreiem Deutsch bot sie ihm die Bronzefigur an. Klar, ein bisschen ungewöhnlich sei das schon gewesen, meint der Altmetall-Experte. Vor allem wegen der Größe der Figur. Auf der anderen Seite kämen ab und zu einmal Menschen mit antiken Gegenständen vorbei. Man könne nicht jeden unter Generalverdacht stellen.

Schrottpreis für wertvolles Kunststück

Auch der Taxifahrer scheint wenig Fragen gehabt zu haben. Der Polizei sagte er, dass das Pärchen am Bahnhof von Goslar eingestiegen sei. Von dort aus wollten sie zu einem Park in der Nähe der Kirche gefahren werden. Dort lag die Figur versteckt. Sie luden sie zusammen mit dem Taxifahrer in den Kofferraum und machten sich auf den Weg zum Schrotthandel der Farias in Langelsheim. Um ausgewiesene Kunstliebhaber handelte es sich bei dem Pärchen offenbar aber nicht: Alberto Faria bot ihnen für die Figur exakt 121 Euro - der Standard-Ankaufspreis für diese Menge an Bronze. Der Kunstwert dürfte aber bei 10.000 bis 20.000 Euro liegen, so Kaune-Expertin Elfi Krajewski. Das war den Farias zwar nicht bewusst, in die Schrottpresse gaben sie die Figur zunächst trotzdem nicht. Denn am Ende überwogen doch die Zweifel. Die Metallhändler lagen goldrichtig.

Diebe bald gefasst?

Als die Polizei zusammen mit Elfi Krajewski beim Schrotthandel auftauchte, war sofort klar: Das ist die Figur. Die Kunstexpertin kam bei den Schilderungen der Farias aus dem Staunen nicht heraus: Nicht nur, dass das wertvolle Stück für einen sprichwörtlichen Schrottpreis verkauft worden war. "Man muss ja bedenken, dass das Pärchen davon auch noch die Taxifahrt bezahlen musste", wundert sich Krajewski. Die Kaune-Ausstellung, die ursprünglich an Ostern starten sollte, wird es aber trotzdem nicht geben. Das sei ihr gerade zu unsicher. Und das, obwohl die Polizei mittlerweile eine heiße Spur bei der Suche nach den Dieben hat. Es sei zwar noch nicht zu hundert Prozent geklärt, ob die Verkäufer auch die Diebe sind. Aber: "Wir werden sie wahrscheinlich bald gefunden haben", so ein Polizeisprecher. Es habe einige hilfreiche Zeugen-Hinweise gegeben.

LKA: Einbrecher haben es vor allem auf den Opferstock abgesehen

Doch die Geschichte wirft eine Frage auf: Wirken Kirchen einladend auf Diebe? Laut Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr landesweit 114 schwere Diebstähle aus Kirchen; 2015 waren es sogar 134. Die Diebe hätten es aber weniger auf Kunstgegenstände abgesehen, sondern eher auf das Geld aus den Opferstöcken oder Wertkassetten, so das LKA. Ein Problem sei, dass vor allem katholische Kirchen tagsüber meist offen stünden, obwohl kein Pfarrer oder Küster im Haus sei. Auch der Kaune-Figur aus der Jakobikirche wurde das offenbar zum Verhängnis. Und nicht nur ihr: Nach Angaben von Pfarrer Dirk Jenssen wurde vor Weihnachten bereits ein Messing-Leuchter aus der Kirche gestohlen. Zwei weitere, von denen mittlerweile einer gefunden wurde, verschwanden Anfang dieses Jahres.

Diebstahl-Schutz: Kameras oder doch lieber beten?

Doch was tun? Für Jenssen ist das Zuschließen der Kirche außerhalb des Gottesdienstes keine Option: "Es tut vielen Menschen gut, allein in eine Kirche zu gehen." Aber in Zukunft werde die Jakobikirche wohl früher am Abend abgeschlossen werden, um Dieben nicht den Schutz der Dämmerung zu bieten. Das LKA empfiehlt darüber hinaus, Nebenräume zu verschließen und Opferstöcke möglichst zu leeren. Auch Aufsichtspersonen wären eine Möglichkeit. Pfarrer Jenssen denkt derweil über eine technische Überwachung nach, beispielsweise mit Kameras. Wertvolle Figuren - wie das Werk von Kaune - würden womöglich zukünftig fest verankert. Sicherheit sieht Jenssen aber vor allem in der Frömmigkeit. Denn solange in der Kirche Menschen sind, hätten es auch Diebe schwer. "In die Kirche gehen und beten, ist der beste Schutz!"

