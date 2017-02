Stand: 24.02.2017 09:00 Uhr

Kommt Zehn-Millionen-Obergrenze für VW-Vorstand?

Jetzt geht's ums Geld bei Volkswagen - obwohl das Thema in der jüngsten Zeit sowieso schon Hochkonjunktur hatte: Erst der Streit um die Rente von Ex-Chef Martin Winterkorn, dann die Debatte um die Millionen-Zahlung an das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt. Und zuletzt verkündete das Unternehmen aus Wolfsburg am Dienstag, dass die 120.000 Mitarbeiter im Haustarif trotz der Milliarden-Kosten für den Dieselskandal eine Erfolgsbeteiligung von voraussichtlich etwa 2.900 Euro bekommen. Heute schließlich steht das Vergütungssystem für die Manager der Oberklasse auf dem Programm. Der Aufsichtsrat will eine Obergrenze von zehn Millionen Euro pro Jahr einführen.

Ergebnisse wohl am Nachmittag

Der Autohersteller hatte bereits im Jahr 2016 angekündigt, sein Vergütungssystem für Führungskräfte ändern zu wollen. Die Initiative dafür sollen das Land Niedersachsen und der Betriebsrat ergriffen haben. Das Land ist VW-Großaktionär und mit zwei Mitgliedern im Aufsichtsrat vertreten. Mit Ergebnissen der Sitzung wird heute Nachmittag gerechnet. Außerdem wird erwartet, dass das Unternehmen nach dem Treffen des Kontrollgremiums erste Eckpunkte seiner Bilanz für 2016 vorlegt. Im Jahr 2015 hatte Volkswagen angesichts der Milliardenkosten für den Diesel-Skandal den größten Verlust der Konzerngeschichte verzeichnet.

