Stand: 16.02.2017 20:33 Uhr

Karnevalisten stellen Wagen für Schoduvel vor

Das Komitee Braunschweiger Karneval hat am Donnerstagabend seine neuen Motivwagen für den Schoduvel vorgestellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dabei - als Pappfigur mit einem roten Kleid und in blauen Schuhen. "Gemeinsam im Prognosekeller" steht auf dem Wagen in großen pinkfarbenen Buchstaben geschrieben. Aber damit nicht genug - auch Martin Luther spielt eine große Rolle: Der Reformator thront in Lebensgröße auf seinem Wagen und schneidet mit einer riesigen Schere die Fäden einer Marionette durch. Die angemalte Styropor-Figur wurde anlässlich des 500. Reformationsjubiläums für den Braunschweiger Karneval entworfen.

Schoduvel 2017 - Hoch auf die bunten Wagen

































Karnevalsumzug besonders gesichert

Das Karnevalstreiben findet in diesem Jahr unter dem Motto "Helau, wir tun es allen kund, der Schoduvel bleibt frei und bunt" statt. 200.000 Besucher werden erwartet, wenn sich der Umzug am Sonntag, 26. Februar, durch Braunschweig zieht. Nach der Absage wegen Terrorverdachts vor zwei Jahren und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz sollen die Feierlichkeiten besonders gesichert werden. Schwere Lkw und Container sollen abschrecken, teilte die Polizei im Vorfeld mit. Auch ist mit verstärkten Taschenkontrollen zu rechnen.

Vorbesichtigung der Schoduvel-Wagen Hallo Niedersachsen - 16.02.2017 19:30 Uhr Braunschweig bereitet sich auf den Karnevalsumzug vor, am 26. Februar startet der Schoduvel an der Oker. Jetzt haben die Narren ihre Wagen vorgestellt.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.02.2017 | 08:30 Uhr