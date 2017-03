Stand: 14.03.2017 10:22 Uhr

Jetzt live: VW stellt Bilanz für 2016 vor

Der Volkswagen-Konzern legt zur Stunde seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vorgelegt. Schon zuvor war bekannt, dass das Unternehmen nach einem Milliardendefizit in 2015 im vorigen Jahr wieder einen Gewinn einfahren konnte. Die Kernmarke VW allerdings kämpft weiter mit ihrer Gewinnschwäche: Auch ohne Betrachtung der Folgen der Diesel-Affäre und anderer Sondereinflüsse ging das Ergebnis 2016 im laufenden Geschäft um 11,1 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro zurück. Außerdem werden Einzelheiten zur Vorstandsvergütung genannt. So nahm etwa die Gesamtvergütung für die Riege um Konzernchef Matthias Müller von mehr als 63 Millionen Euro im Jahr 2015 auf zuletzt rund 39,5 Millionen Euro ab. NDR.de überträgt die Pressekonferenz jetzt live.

22 Milliarden Euro für Diesel-Affäre in den USA

Unterm Strich kehrte der Konzern im vergangenen Jahr mit 5,1 Milliarden Euro Gewinn in die schwarzen Zahlen zurück, der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 217 Milliarden Euro. Beim Absatz wurde der Rivale Toyota überholt, 10,39 Millionen Verkäufe bedeuteten Rang 1. Der von einigen Beobachtern erwartete Absatzeinbruch infolge der Abgasaffäre blieb aus. Vor allem in China liefen die Geschäfte gut, wohingegen der Markt in Südamerika große Probleme machte. Für die Einigung mit Zivilklägern wie VW-Kunden und Behörden in die USA stellte VW allein 2016 mehr als 6 Milliarden Euro zurück. Die Ausgaben dafür dürften insgesamt die Schwelle von 22 Milliarden Euro deutlich übersteigen.

Die VW-Konzernbilanz 2016 2015 hatten die Folgen des Diesel-Skandals dem VW-Konzern noch einen Rekordverlust eingebrockt. Im abgelaufenen Jahr hat sich die Lage bereits deutlich entspannt. Eine Übersicht:



Umsatz: 217,3 Mrd Euro (2015: 213,3 Mrd Euro)

Ergebnis nach Steuern: 5,1 Mrd Euro (2015: -1,6 Mrd Euro)

Operatives Ergebnis: 7,1 Mrd Euro (2015: -4,1 Mrd Euro)

Operatives Ergebnis vor "Sondereinflüssen" (u.a. Diesel-Rückstellungen): 14,6 Mrd Euro (2015: 12,8 Mrd Euro)

Absatz: 10,39 Mio Fahrzeuge (2015: 10,01 Mio Fahrzeuge)

Beschäftigte (zum 31. Dezember): 626 715 (2015: 610 076)

Ziele: Sparkurs und mehr Umsatz

Parallel zur Aufarbeitung der Abgaskrise ringt VW mit der Umsetzung des im Herbst beschlossenen Umbauprojekts "Zukunftspakt". Damit will VW seine Hauptmarke rentabler machen, die jährlichen Kosten sollen bis 2020 um rund 3,7 Milliarden Euro sinken. Vorgesehen sind in den nächsten Jahren auch Jobkürzungen. VW-Markenchef Herbert Diess und Betriebsratschef Bernd Osterloh gerieten mehrfach heftig aneinander. Für das laufende Jahr bekräftigte der Konzern das Ziel, den Umsatz um bis zu vier Prozent zu steigern und eine operative Rendite zwischen 6 und 7 Prozent einzufahren.

Managergehälter jetzt gedeckelt

Spitzenverdiener unter den neun obersten VW-Führungskräften war im vergangenen Jahr das inzwischen ausgeschiedene Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt mit einer Gesamtsumme von 10,05 Millionen Euro - bei ihr stammt ein Großteil aber aus einer Abfindung nach dem Verlassen des Unternehmens im Januar. Auf Platz zwei folgt Vorstandschef Matthias Müller, der etwa 7,25 Millionen Euro einstrich. Personalchef Karlheinz Blessing kam an dritter Stelle auf rund 3,33 Millionen Euro. Nach Kritik an der Abfindung für Hohmann-Dennhardt hatte der Konzern unter anderem eine Höchstgrenze von 10 Millionen Euro Jahresgehalt für den Vorstandschef und eine Verschärfung der Bonusregeln bekanntgegeben. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen künftig gar keine Boni mehr erhalten.

