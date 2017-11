Stand: 13.11.2017 11:08 Uhr

ICE vergisst Wolfsburg - Bahn weiß nicht warum

"Nächster Halt Wolfsburg": Wenn in einem Zug der Deutschen Bahn diese Durchsage ertönt, dann müsste eigentlich gleich der Zusatz "Diese Angabe ist wie immer ohne Gewähr" folgen. Der Grund: Am Sonntag hat bereits zum sechsten Mal ein ICE seinen planmäßigen Halt in Wolfsburg verpasst. Der Zug von Köln nach Berlin hätte um 12.02 Uhr in der VW-Stadt stoppen sollen - doch er rauschte einfach vorbei. Warum immer wieder Wolfsburg? Diese Frage wird mit jedem weiteren Versäumnis offensichtlicher. Doch die Bahn sagt dazu auf Nachfrage nur. "Das ist ein subjektives Gefühl." Und, wörtlich: "Keine Ahnung." Zudem: "Das ist nicht häufig." Das hieße doch im Umkehrschluss, dass auch andere Städte in dieser Frequenz vergessen werden? Da rudert die Sprecherin zurück: So sei das nun auch wieder nicht. Ansonsten werde im aktuellen Fall weiter untersucht, warum Wolfsburg ausgelassen wurde.

Umweg über Stendal

Nachdem das Personal im aktuellen Fall den Fehler bemerkte, legte der Zug einen außerplanmäßigen Halt im 80 Kilometer entfernten Stendal (Sachsen-Anhalt) ein. Dort konnten die Reisenden in einen anderen Zug umsteigen, der eineinhalb Stunden nach dem ursprünglich geplanten Halt des ICE in Wolfsburg eintraf. Warum es zu der erneuten Panne kam, konnte ein Sprecher der Deutschen Bahn zu zunächst nicht sagen. Der Fall müsse zunächst gründlich ausgewertet werden, hieß es.

Schaffner empört Fahrgäste

Als Fahrgäste nachfragten, warum der ICE nicht in Wolfsburg hält, soll ihnen von einem Schaffner gesagt worden sein, sie sollten sich nicht so anstellen, es gebe schließlich Schlimmeres im Leben. Das berichtete eine 45-jährige Reisende der "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". Bereits vor zwei Monaten, Ende 2016 sowie im Jahr 2011 waren ICE mehrfach durch Wolfsburg durchgefahren, statt wie geplant anzuhalten.

