Stand: 10.01.2017 08:13 Uhr

Höxter-Prozess: Angeklagte sagt erneut aus

Am siebten Verhandlungstag im Mordprozess um die Geschehnisse im sogenannten Horror-Haus von Höxter (Nordrhein-Westfalen) steht ein weiteres Mal die Aussage der Angeklagten Angelika W. im Mittelpunkt: Sie soll vor dem Landgericht Paderborn weitere Angaben zu den tödlichen Misshandlungen an mehreren Frauen machen. Gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Wilfried W., der ebenfalls angeklagt ist, soll Angelika W. für den Tod zweier Frauen aus Bad Gandersheim und Uslar (Landkreis Northeim) verantwortlich sein, die das Martyrium in Höxter nicht überlebten.

Ex-Mann schwer belastet

In ihren bisherigen Aussagen hatte die 47-Jährige ihrem ehemaligen Ehemann schwere Vorwürfe gemacht und sich auch selbst schwer belastet. Sie räumte ein, viele der Misshandlungen verübt und dabei im Sinne ihres Mannes gehandelt zu haben. Angelika W. gab zudem an, selbst Opfer der Gewalttaten ihren damaligen Mannes gewesen zu sein. Wilfried W. schweigt bisher zu den Vorwürfen. Dem Paar wird gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Die beiden sollen über Jahre hinweg mindestens acht Frauen in das Haus nach Höxter gelockt haben, um sie physisch und psychisch zu misshandeln.

