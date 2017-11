Stand: 04.11.2017 08:33 Uhr

Heilsame Musik: Mit Karaoke gegen Demenz von Tino Nowitzki

Peter Kaulin will von der Welt nicht mehr viel wissen. Früher hat der 78-Jährige als Arzt gearbeitet, kannte die Namen seiner Patienten, fand sich in der menschlichen Anatomie bestens zurecht und hatte unzählige lateinische Fachbegriffe parat. Nun ist er dement und erinnert sich kaum noch an das, was vor zehn Minuten passiert ist. Wenn der Rentner morgens zu seiner Tagespflege in Goslar gebracht wird, liegt er dort die meiste Zeit im Bett. Er redet kaum ein Wort, verliert sich in seinen Gedanken. Bis die Musik kommt. Denn die Pflege-Einrichtung nutzt seit Kurzem die von Peter Brtschitsch aus Edemissen (Landkreis Peine) entwickelte Karaoke-Maschine "Peters Liederbox". Was dann mit Peter Kaulin passiert, wirkt fast wie ein kleines Wunder: Sein Gesicht hellt sich auf, er singt und lacht und klatscht in die Hände. Auch die anderen Bewohner der Einrichtung erfasst diese Begeisterung - mal mehr, mal weniger stark.

Singen gegen das Vergessen 27.10.2017 15:30 Uhr Autor/in: Tino Nowitzki







Schunkeln für 795 Euro

Äußerlich wirkt die Erfindung von Peter Brtschitsch eher profan: Ein kleiner, schwarzer Mini-Computer, der in einer Holzbox steckt, groß wie eine Zigarren-Kiste. Auch die Funktionsweise ist simpel. Die Box wird an einen Fernsehbildschirm angeschlossen, per Fernbedienung lässt sich das Menü ansteuern: Schunkel-Lieder stehen zur Auswahl, Kinder- und Weihnachtslieder oder auch Schlager der 20er- bis 50er-Jahre. Seniorengerechtes Liedgut eben. 250 Titel insgesamt. Kostenpunkt: 795 Euro. Gerechtfertigt, wie der Erfinder meint: Über ein Jahr hat Brtschitsch an seiner Box und den Funktionen getüftelt. Wie bei einer normalen Karaoke-Maschine erklingt die Musik, während parallel dazu der Text auf dem Bildschirm erscheint. Allerdings sind Tonhöhe und Geschwindigkeit den Stimmen älterer Menschen angepasst, erklärt der 70-Jährige, der schon seit Jahrzehnten Karaoke-Maschinen baut. Das sei auch der Haupt-Unterschied zu einer normalen CD. Und die Liederbox hat noch einen Kniff.

Zusatzmodus: Musik mit Mimik

In einem Zusatz-Modus erscheint auf dem Bildschirm das zufrieden lächelnde Gesicht von Klaus Wüsthoff, 95 Jahre alt und Komponist von Opern und Werbe-Jingles. Auf Knopfdruck singt er den Demenzkranken "Hoch auf dem gelbem Wagen" oder "Ich brauche keine Millionen" vor. Denn: "Nicht alle können gleichzeitig Musik hören, den Text lesen und dazu noch singen", sagt Brtschitsch. Er spricht aus Erfahrung, denn schon oft hat er die Liederbox in Seniorenheime und Tagespflege-Einrichtungen mitgenommen und sie dort zusammen mit den alten Menschen ausprobiert.Vom Effekt seiner Idee zeigt sich der Erfinder immer wieder aufs Neue überrascht. "Manchmal sieht man Einzelne und denkt, dass das heute nichts werden kann", sagt Brtschitsch. Doch dann, nach einer halben Stunde Gruppen-Singen, seien sie wie umgedreht: wacher, aktiver, manche beginnen zu schunkeln.

Zurück in die Kindheit

Eine Wirkung, die auch Ärzte kennen. Michael Belz ist Psychiater in der Gerontopsychiatrischen Tagesklinik der Universitätsmedizin Göttingen. Seit 2012 leitet er selbst eine musiktherapeutische Gruppe, in der hauptsächlich demenzkranke Senioren sind. Auch Belz und seine Kollegen singen regelmäßig mit den älteren Menschen und geben ihnen sogar Instrumente in die Hand, wie Gitarren, Xylophone oder Rhythmus-Geräte. "Es ist tatsächlich so: Menschen, die vorher wegen ihrer Erkrankung Schwierigkeiten hatten, sich auszudrücken, fangen plötzlich an zu singen und musizieren", sagt der Mediziner. Das funktioniere allerdings nur bei Musik, die die Senioren auch aus ihrer Kindheit oder Jugend kennen. Der Grund: Demenz wirke sich anfänglich vor allem negativ auf das Kurzzeit-Gedächtnis aus, so Belz. Ist die Krankheit noch nicht so weit fortgeschritten, seien lange zurück liegende Erinnerungen dagegen nach wie vor intakt. Vertraute Lieder können dem Gedächtnis dann auf die Sprünge helfen.

Singen gegen die Depression

Aber verliert sich die Freude am Singen dann nicht trotzdem nach kurzer Zeit wieder? Gerade das sei eben nicht der Fall, ist Belz überzeugt: "Die Patienten haben zwar schnell wieder vergessen, dass sie gerade gesungen haben", so der Demenz-Experte. Aber das sich beim Musizieren einstellende Gefühl, etwas geschafft zu haben, bleibe noch lange nach der Therapie erhalten. "Die Senioren spazieren dann manchmal noch lange Zeit pfeifend herum", erzählt Belz. Das ist nach Ansicht des Mediziners der Hauptnutzen an der Musiktherapie für Demente. Denn viele Erkrankte verkümmern irgendwann emotional, zeigen selten Gefühlsregungen und kommunizieren kaum mit ihrer Umwelt. Das führe in vielen Fällen zu Melancholie oder Depressionen, so Psychiater Belz: "Auf diese Begleiterscheinungen der Demenz hat Musik offensichtlich einen starken, positiven Einfluss." Auch wenn die Krankheit selbst und die damit verbundenen Abbauprozesse im Gehirn sich dadurch weder stoppen noch rückgängig machen ließen.

In Studie schneidet Liederbox mittelmäßig ab

Wegen dieser Wirkung von Musik wird "Peters Liederbox" mittlerweile auch in der Wissenschaft eingesetzt, zum Beispiel in dem Forschungsprojekt "Nur Mut" unter der Leitung der Berliner Charité. Projekt-Leiterin Rebecca Dahms hat allerdings durchwachsene Erfahrung mit dem Mini-Karaoke-Computer gemacht. "In unserer Studie mit Demenzkranken hat die Box mittelmäßig abgeschnitten", sagt Dahms. Personell begleitete Ansätze funktionieren demnach noch besser - also dann, wenn Therapeuten oder Pflegekräfte direkt mit den Leuten singen. Peter Brtschitsch hat genau das häufig beim Einsatz seiner Liederbox beobachtet: "Oft singt das Personal mit den Patienten oder sie tanzen sogar zusammen." Er sieht darin sogar einen Vorteil seiner Erfindung: Denn mit ihr müssten die Pflegekräfte nur die Fernbedienung drücken und keine Zettel mit Lieder-Texten austeilen. Brtschitsch: "So bleibt ihnen mehr Zeit für die Interaktion mit den Menschen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.10.2017 | 17:00 Uhr