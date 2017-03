Stand: 09.03.2017 10:51 Uhr

Heidkopftunnel bleibt bis zum Abend dicht

Auch heute müssen Autofahrer auf der A 38 wieder mit Behinderungen und Umwegen rechnen. Denn nach Angaben der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bleibt der Heidkopftunnel bei Friedland (Landkreis Göttingen) voraussichtlich bis zum Abend voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein technischer Defekt an der Notfall-Stromversorgung, der am Mittwochmorgen bei einer Routineüberprüfung entdeckt worden war. Mehrere Batterien der Notstromversorgung hatten versagt. Ein Behördensprecher sagte, dass es im Fall eines allgemeinen Stromausfalls im Tunnel dunkel wäre, so dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Der Tunnel wurde deshalb am frühen Mittwochmorgen in beiden Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei gab es danach auf den Umleitungsstrecken vor allem im Berufsverkehr Behinderungen. Der Tunnel, der die Bundesländer Niedersachsen und Thüringen verbindet, musste in der Vergangenheit bereits mehrfach aus technischen Gründen gesperrt werden. So hatten sich Mitte vergangenen Jahres einzelne Betonplatten der Fahrbahn gelöst.

Karte: Hier befindet sich der Heidkopftunnel

