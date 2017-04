Stand: 24.04.2017 17:10 Uhr

Harzburger Hof: Abriss noch vor dem Sommer? von Tino Nowitzki

Es ist Bad Harzburgs ewiges Sorgenkind: das ehemalige Kur-Hotel Harzburger Hof. Erst wurde es in den vergangenen Jahren gleich dreimal Opfer von Bränden. Dazu schwelt seit Längerem ein Streit über den Abriss des völlig maroden Holzgebäudes. Die Streitparteien: der Landkreis Goslar und der Hotel-Eigentümer, Architekt Thomas Funke aus Braunschweig. Immer wieder fordert der Kreis den Abriss von Teilen des Komplexes. Funke indes schiebt die Arbeiten weiter auf. Seit Monaten gehen Briefe hin und her. Sogar vor dem Verwaltungsgericht landete der Fall. Überraschenderweise will der Landkreis jetzt doch von einer Anordnung gegen Funke absehen, die ihn zu einem Teil-Abriss des Hotels gezwungen hätte. Der Grund: Kurz vor Ostern ist ein Stück des Gebäudes in sich zusammengebrochen. Nun will die Verwaltung nur noch eins: dass die Ruine komplett verschwindet - und zwar so schnell wie möglich.

Harzburger Hof: Verschwindet der Schandfleck? 25.04.2017 12:00 Uhr Das ehemalige Hotel Harzburger Hof ist marode und einsturzgefährdet. Doch der Eigentümer weigert sich, es abreißen zu lassen. Jetzt macht der Landkreis Goslar Druck.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hotelbau ist stark marode

Kurz vor Ostern: Von drei Großbränden geschwächt bricht ein Teil des ehemaligen Hotels Harzburger Hof ab und landet als Schutthaufen vor der Ruine. Für den Landkreis Goslar, aber auch die Feuerwehr von Bad Harzburg nur ein weiteres Zeichen, dass der Komplex ein Sicherheitsrisiko darstellt: "Hochgradig gefährlich" nennt so auch Stadtbrandmeister Jürgen Volk den Bau. Die Ruine sei durch die Feuer stark geschwächt. Wind, Wasser und Frost könnten ungeschützt angreifen und Einstürze wie vor Ostern seien so vorprogrammiert. Schon nach dem letzten Feuer hatte er gewarnt, wenigstens den Vorbau des Hotels abreißen zu lassen, damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem erneuten Brand schneller an das Hauptgebäude heran kommen.

Aus prachtvollem Kur-Hotel wird eine Brandruine



































Druck auf den Eigentümer

Im Dezember reagierte der Landkreis Goslar mit einer Abrissverfügung an Eigentümer Funke. Doch der legte juristischen Widerspruch ein - einen konkreten Grund wollte Funke auf Anfrage von NDR.de nicht nennen. Ein Vergleich war damals die Folge. Darin einigten sich die Parteien nicht nur, dass das gesamte Gebäude bis zum 1. August 2017 abgerissen werden soll. Funke versprach darüber hinaus, über den Abriss des Vorbaus kurzfristig zu informieren, so Landkreis-Sprecher Maximilian Strache: "Doch dann haben wir nichts mehr von ihm gehört." Der Kreis brachte vor einigen Wochen dann ein Verwaltungsverfahren ins Rollen. "Wir wollten einfach etwas Druck machen", sagt Strache. Bis vergangenen Freitag hatte Funke Zeit, sich zu zu dem Verfahren und der Forderung des Landkreises zu äußern: Abriss des Vorbaus ab 18. Mai binnen eines Monats. Ansonsten drohe eine Anordnung. Nach Angaben des Landkreises hatte Funke binnen der Frist reagiert - der Abriss-Forderung wolle er in der gesetzten Zeit demnach aber nicht Folge leisten.

Gefahr für Leib und Leben

Für den Kreis ist das inzwischen aber ohnehin obsolet: "Durch den Einsturz über Ostern ist das eine neue Situation", sagt Landkreis-Sprecher Strache. Demnach sei fraglich, ob der Abriss des Vorbaus allein überhaupt Sinn macht, wenn das ganze Gebäude eventuell stark einsturzgefährdet ist. Auch Stadtbrandmeister Volk glaubt: "Je eher der ganze Komplex abgerissen wird, desto besser." Erst recht, weil regelmäßig Neugierige in das eigentlich abgesperrte Hotel einsteigen würden - eine Gefahr für Leib und Leben, so Volk. Auch für Einsatzkräfte sei es hoch gefährlich: "Passiert dort etwas, ich könnte dort keinen Feuerwehr-Kameraden guten Gewissens rein lassen." Der Landkreis plant nun eine erneute Ortsbegehung mit Eigentümer Funke und einem Abriss-Unternehmen. Dabei soll Funke dazu bewegt werden, die gefährliche Ruine doch noch vor dem 1. August dem Erdboden gleich zu machen.

Neues Hotel am Standort?

Von solchen Ideen wisse er bislang nichts, sagt indes Eigentümer Funke. Dass der Harzburger Hof verschwindet, scheint aber auch in seinem Interesse zu sein. Der Komplex verfüge über "keine verwertbare Substanz", so der Braunschweiger Architekt. Statt dessen plane er dort den Nebau eines vier bis fünf Sterne-Hotels mit circa 250 Zimmern, Konferenzräumen und Spa. Bislang werde dafür aber noch ein Partner gesucht.

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 24.04.2017 | 17:00 Uhr