Harz: Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter

Nach den ersten Schneefällen der Saison in Niedersachsen in der Nacht zu Sonnabend bleibt es im Harz vorerst winterlich. Für den weiteren Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder Neuschnee voraus. "In Lagen ab 400 Metern werden die Menschen Schneeflocken sehen können, in Höhen ab 500 Metern bleibt der Schnee auch liegen", so Meteorologe Jens Oehmichen. Auf dem Brocken unweit der Grenze zu Niedersachsen war die Schneedecke bereits am Sonntagmorgen auf 14 Zentimeter angewachsen.

Erster Schnee in Niedersachsen 11.11.2017 10:00 Uhr In Torfhaus im Landkreis Goslar ist der erste Schnee der Saison gefallen. Noch sind es nur ein paar Zentimeter, aber für einen kleinen Schneemann hat es schon gereicht.







Wintereinbruch nur bis Dienstag

Der DWD warnt vor überfrierender Nässe. Wenn in den Nächten der Himmel aufklare, drohten vor allem auf Brücken glatte Straßen. Von langer Dauer ist der Wintereinbruch im Harz allerdings nicht. Spätestens am Dienstag wird der Schnee wegen steigender Temperaturen wieder wegtauen, wie Oehmichen sagte. Hochdruckeinfluss sorge ab Mittwoche sogar wieder für Sonne und Temperaturen von bis zu 10 Grad.

Unfallserie nach Hagelschauern auf A 27

Auch anderorts sollten die Autofahrer vorsichtig fahren. Auf der Autobahn 27 zwischen Cuxhaven und Bremerhaven kam es am Wochenende nach Hagelschauern zu insgesamt 15 Unfällen mit einem Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 49-Jähriger überschlug sich mit seinem Auto, als er einem ins Rutschen geratenen Fahrzeug ausweichen wollte. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz darauf kam ein 26-Jähriger mit seinem Auto auf der glatten Fahrbahn ebenfalls ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und blieb nur rund 100 Meter vordem zuvor verunglückten Fahrzeug stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

