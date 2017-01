Stand: 30.01.2017 11:43 Uhr

Großbrand in Wolfsburg unter Kontrolle

Der Großbrand in Wolfsburg ist seit dem späten Vormittag nach Angaben eines Stadtsprechers offenbar weitgehend unter Kontrolle. Dennoch ist weiterhin ein Großaufgebot der Feuerwehren im Wolfsburger Stadtteil Nordsteimke im Einsatz, noch immer flammen Glutnester auf. Das Feuer hatte zuvor eine Tischlerei-Werkstatt, ein Wohnhaus und zwei Autos zerstört. Vier angrenzende Wohnungen sind unbewohnbar geworden. Die Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass der Brand auf weitere angrenzende Häuser übergreift. Die genaue Höhe des Schadens ist noch unklar, die Polizei geht aber von mindestens einer Million Euro aus. Was zu dem Feuer geführt hat, ist noch unklar.

Auch VW-Werkfeuerwehr im Einsatz

Mehr als 100 Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Wehren und der Berufsfeuerwehr Wolfsburg waren zeitweise an den Löscharbeiten beteiligt. Auch die VW-Werkfeuerwehr, Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr des Landkreises Helmstedt wurden hinzu gerufen. Anwohner in Nordsteimke wurden wegen starken Rauchs gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über Drehleitern wurde Wasser von oben in die Häuser gepumpt, rund 30 Feuerwehrleute arbeiteten unter schwerem Atemschutz am Gebäude. Der Brand war gegen 6 Uhr gemeldet worden. Alle Bewohner des Wohnhauses an der Tischlerei konnten rechtzeitig ins Freie flüchten - verletzt wurde niemand.

