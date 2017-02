Stand: 15.02.2017 20:16 Uhr

Goslar: Kot macht erfinderisch

In Goslar denkt man noch an sein Gäste: Touristen, die die schöne Harz-Stadt besuchen, sollen künftig mit ihrem Engagement gegen die Hinterlassenschaft von Hunden vorgehen - und zwar mit Hilfe kleiner Fähnchen. Eine nette Idee: Die Fähnchen mit Aufschriften wie "Auf frischer Tat ertappt" oder "Wie der Haufen, so das Herrchen" können im Bürgerbüro abgeholt werden und schließlich in die Hundehaufen gesteckt werden.

Mit Sprüchen gegen einen Haufen Probleme











Bußgeld für Kotsammler

Videos 01:48 min Hundekot: Touristen sollen Fähnchen setzen 15.02.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr In Goslar sind Bewohner und Touristen aufgefordert, etwas gegen die Verschmutzung durch Hundekot zu tun. Die Idee: Sie sollen Fähnchen mit Botschaften in die Haufen stecken. Video (01:48 min)

Mit der Aktion sollen Hundebesitzer zum Beseitigen der Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner bewegt werden, sagte Verwaltungssprecherin Vanessa Nöhr am Mittwoch zu einem Bericht der "Goslarschen Zeitung". Goslar ist nicht die einzige Stadt in Niedersachsen mit einem Haufen-Problem: In Einbeck etwa haben sich im April 2015 Freiwillige zusammengetan und sage und schreibe 250 Kilogramm Hundescheiße gesammelt und prominent in der Innenstadt präsentiert. Für die Sammler gab's am Ende allerdings ein Bußgeld, weil städtische Mitarbeiter Überstunden machen mussten, um das Sammelgut zu entsorgen. Ob die Aktion langfristig genutzt hat? Wohl kaum.

Auch Goslarer dürfen mitmachen

In Goslar jedenfalls sind gut 3.100 Hunde gemeldet. Die Stadt musste im vergangenen Jahr etwa eine Tonne Hundekot von den Straßen beseitigen und entsorgen. Da werden die Touristen doch wohl mal helfen können und die Hinterlassenschaften markieren, mag sich die Stadt gedacht haben. Der Harzer Tourismusverband kann der Aktion übrigens durchaus Positives abgewinnen: "Auch aus touristischer Sicht sind saubere Städte wünschenswert. Kreative Ideen wie diese nehmen darauf positiven Einfluss", so Chefin Carola Schmidt.

Ach ja, Goslarer dürfen natürlich auch mitmachen beim Fähnchenstecken.

Weitere Informationen Immer Ärger mit dem Hundekot! 10.10.2016 18:25 Uhr NDR Info Am Welthundetag stehen kleine Welpen und süße Schnauzer im Fokus. Aber auch das Thema Hundekot muss berücksichtigt werden. Klaus Nothnagel bittet in seiner Glosse auf ein Wort. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.02.2017 | 14:30 Uhr